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【知行的投資世界@iM網欄】南京雨花石升值千倍 半寶石收藏見證繁盛歷史

名人薈萃 02:09 2020/08/04

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昨天在整理一些以前的文物書籍的時候，偶爾看到一本介紹關於石英及瑪瑙觀賞的書本。令我想起多年前，學生年代的時候，有一年的暑假跟家人回鄉的路上，在南京雨花台的地灘上，用筷子夾雨花石的趣事。

當年的雨花石是每粒一元，兩元與五元，十元人民幣的價格，以一個學生哥來講，已經是不便宜的價錢，但當時我亦背了一大袋的石頭回香港。當時，一般人可能覺得誰那麽儍，竟然翻山越嶺的背着一大袋子的石頭回香港。但是，雨花石的顏色與紋理變化實在層出不窮，讓人着迷不已。每粒都是獨一無二，充滿着無限的想像空間呢。原來這種無意間的收集與愛好，到現在也變成一種另類投資。因為在物以罕為貴的前提下，雨花石也買少見少，基本上能找到有特色的也就寥寥可數，價錢當然也升值千倍。

雨花石其實與石英、即水晶及瑪瑙是同一族羣，在我收集多年的半寶石裏，也不乏有這一族羣的收藏，其中有雨花石，紅玉髓，藍玉髓，海洋玉髓，木化石，白水晶，黃晶，髮晶，粉晶，紫晶，紫黃晶，火瑪瑙，歐泊又叫蛋白石，及遠至數百年、數千年前的南紅瑪瑙，戰國紅…等等，不能一一盡錄。將來有機會可以逐一跟大家介紹，這也是我過去一直迷戀的收藏，算下來也超過200多種，都擁有其獨一無二的魅力。

這些收藏中，亦有不少是古時皇室所鍾愛的，例如戰國年代的戰國紅瑪瑙及宋元明代的南紅瑪瑙。當時的皇子及公主，亦非常鍾愛以這些寶石作配飾，祭祀及甚至在戰爭的配劍上用。回想起在二、三十年前的北京琉璃廠，都一直在買賣這些古瑪瑙，裡面包括不少朝珠，朝牌，官中或富有人家的配飾或拜神祭祀…等等。當時每粒珠的價格，跟現在真是過數十至百倍的分別。現在一粒品相較好的南紅瑪瑙珠亦要3000至5000元。一條元、明年代的南紅瑪瑙手串鏈，亦可能價值6萬元以上！

珠子的價值，不單指是從其獨特的柿紅色光澤及水頭所散發出來，更是反映當年代的一個繁盛歷史見證。當然若是講到一些修禪練氣功的人，古代的南紅瑪瑙更是多了一份常人所感受不到的魅力。現在的紅瑪瑙，是用一般瑪瑙高溫加熱燒成的，其顏色與光澤是完全沒法跟從前的作比較，是絕對兩回事。故此，古代的珠子是另類投資裏的珍寶。未來的價值亦只有因其稀缺而繼續上升。

作者_潘鐵珊簡介：

外號知行者，在投資世界裏往往是知道就要行動，否則機會一瞬卽逝。曾經歷超過10個以上的牛熊大浪，亦成功選中優質大升股如沙士時的東方海外及溶斷時的深A美的電器，回報以倍計。閒來亦喜歡另類收藏如沉香，普洱茶，半寶石晶石及古代文玩⋯⋯等

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撰文 : 潘鐵珊、編輯：邊婕

欄名 : 知行的投資世界

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