【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】打開品味大門 向芝士世界出發

芝士是一種非常古老的食品，它甚至比歷史記載更久遠。很久以前，人類已經懂得飲用不同動物的奶去吸收營養，但卻無法妥善保存奶類。直到一個偶然的發現令芝士誕生，遊牧民族使用動物的胃作器皿去儲存奶類，方便旅途上飲用。經過旅途顛簸，胃內的酵素「凝乳酶」防止了奶類變壞並令奶類發酵形成半凝固體，最初的芝士就這樣出現。



▲ 懂得品嘗芝士才懂得品味人生

當時的芝士當然不及現時的芝士美味和美觀，大家可以想像它的質感就像一堆豆腐花或捏碎的腐乳。經過多個世紀的改良，人類學習用不同的製作方法以延長芝士的保存期限，亦創造了更多樣化的質感和味道。直到今天，傳統芝士製作仍然會使用凝乳酶去凝聚並分離乳酪和乳清。

▲ 芝士有不同的形狀、質感和味道

由羅馬時期到工業化社會到今天，芝士在西方國家已經成為人們生活中不可或缺的一部分。相反，芝士在近幾十年才於亞洲國家慢慢興起，而普及程度卻大大不如西方。一般亞洲人都視芝士為奢侈品，加上較多亞洲人有乳糖不耐症，奶類產品容易引起腸胃不適，這亦令不少亞洲人對芝士卻步。但事實上芝士擁有非常豐富的營養價值，可以預防骨質疏鬆症及有效抑制癌細胞增長等。

芝士可以由不同動物的奶製成，例如牛奶、綿羊奶及山羊奶，更特別的包括駱駝奶、驢奶及氂牛奶等等。而芝士的種類可以分為五大類 – 新鮮芝士、白黴芝士、洗浸芝士、半硬/硬質芝士及藍紋芝士。有時山羊奶芝士會被劃分為第六種芝士，但其實以上五類芝士均可以由任何動物奶去製作而成。

▲ 新鮮芝士(左上); 白黴芝士(右上); 半硬/硬質芝士(中); 洗浸芝士(右下); 藍紋芝士(左下)

以下會扼要介紹五類芝士：新鮮芝士 (Fresh Cheese) - 簡單的軟芝士，通常可以在三十分鐘內完成製作；白黴芝士 (Bloomy-rind Cheese) - 外面一層白黴孢子包裹著柔軟且粘糊的芝士；洗浸芝士 (Washed-rind Cheese) - 類似白黴芝士，但外層用鹽水或橄欖油或紅酒洗擦，以達到防菌作用，同時洗擦過程會令芝士帶來獨特的味道；半硬/硬質芝士 (Semi-hard/Hard Cheese) - 經過幾個月至幾年時間熟成，不同成熟時期會有不同的質感和味道；藍紋芝士 (Blue Cheese) - 有藍色、綠色或灰色黴菌，大部分氣味濃烈。質感各有不同，有些易碎有些粘滑。不少人聽到藍紋芝士便「耍手擰頭」，正如從前不吃藍紋芝士的我一樣，但藍紋芝士的確一試便愛上，現在對它只有越吃越愛！

你只是剛剛搭入芝士世界……的門框，未來我會分享更多芝士知識，敬請留意。

作者_Joey Hau侯浩言簡介： 荷蘭華僑，回流香港8年。嚮往荷蘭寫意生活之餘，更熱愛香港這個家的親切。近年全心投入芝士行列，並考獲歐洲認證芝士大師級證書資格，想將各款芝士的味道、歷史、禮儀、食物配搭和健康知識等等分享給大家，同遊芝味之旅。

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