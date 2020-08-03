傳City’super或將「染紅」　還可走高檔路線做「Top 3」？

據彭博報道，華潤牽頭的財團擬以3億美元，收購City’super的65%股權，交易甚至最快將於本周完成。City’super雖是日式超市，卻是由三黃集團及前西武社長石川正志在香港成立，。

若然華潤牽頭的財團成功收購City’super，City’super將染紅成中資超市。據華潤網站資料顯示，旗下超市「U購」在香港擁有62間分店，與City’super的定位不一樣。如把City’super的4間分店收歸旗下的話，全港總共有66間華潤旗下超市；另加City’super旗下品牌「LOG-ON」及美食廣場「CookedDeli」。

1月傳聞作價3至4億美元

就收購傳聞，本報曾向三黃集團行政總裁姜炳蘇查詢，惟未獲回覆。事實上，今年初彭博亦曾引述消息指，三黃集團正研究出售其City Super Group的股份；而姜炳蘇當時也承認有買家主動洽購。不過，當時傳聞作價是3至4億美元。

CitySuper 於1996 年成立， 12 月在銅鑼灣時代廣場地庫開設首間店舖，以高檔超市形象主打中產顧客。姜炳蘇亦曾接受訪問時表示：「與百佳、惠康無得鬥，所以走向premium」，即使做不到大眾市場的「Top 3」，也可選擇做小眾市場的「Top 3」。零售寒冬，加上未來或會易手，未知CitySuper還能否貫徹始終？

責任編輯：葉泳珊