美國海軍情報局正分析UFO數據 於未來向大眾公佈發現結果

有外媒報導，美國海軍情報局正分析早前拍攝到的不明飛行物體影片，有望於稍後時間向國會匯報，並對大眾公佈發現結果。

美國參議員情報委員會議員Marco Rubio於早前一個電視訪問指， 有不明飛行物體曾飛越美國軍方基地上空，已知有關飛行物並非美國軍方的軍隊，將就委員會及聯邦調查局蒐集的資料作研究，希望可以找尋到不明飛行物的確實身份。

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《紐約時報》就報導，Marco Rubio 於本月中提交報告，提及所謂「高級空中威脅」，透露由美國海軍情報局組成的特別工作小組，旨在針對不明飛行物的飛行紀錄收集數據，以及向國會匯報。小組正就相關資料研究，預計將會向公眾展示更多經封存的資料。Rubio表示，寧願不明飛行物是外星人，而不是其他國家派來的間諜裝備，否則可能會對美國軍方造成威脅。

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早在今年 5 月，美國國防部就公開了三條由海軍拍攝到不明飛行物體的影片，隨即在網上引來熱烈討論，而解密網站 Metabunk 亦曾表示個人觀點，推測影片的中物件可能只是一個氣球或小鳥，並非外界所指的 UFO。

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