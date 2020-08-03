【餐飲寒冬】酒吧業第二季收益挫逾4成　業界：已是力保不失

▲ 本港第二季的食肆總收益價值按年下跌25.9%，其中以酒吧業跌幅最多，按年跌46.5%。（陳國峰攝）

本港第二季的食肆總收益價值按年下跌25.9%，其中，酒吧業及中式餐館跌幅最多，分別錄46.5%及31.7%按年跌幅。

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香港酒吧業協會副主席錢雋永直言，在限聚令管制下，酒吧業於第二季的停業時間甚至比營業時間多，故錄得此跌幅已是力保不失。他稱，當時酒吧解封後的個多月內，生意一度錄「報復性升幅」，故業者現時並非擔心無生意，而是「有生意但無得做」。他有信心倘政府解封酒吧後，業界本月生意能維持去年同月水平。

他又提到，在整個餐飲業界之中，酒吧業屬小企，業者每月開支規模約10萬多元，故相比酒樓等餐館較易「守住」，業界正憧憬政府8月底派發新一輪資助，料將可助業者再支撐一個月。不過他亦指出，倘疫情於9月份亦未能回穩，業界於10月份亦將面臨結業潮。

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中式餐館第3季收益 料再挫5成

香港餐務管理協會會長位醒則指，在第二季限聚令放寬至12人的數周內，中式餐館生意一度好轉，酒樓更是立即重拾宴會訂單，惟他直言現時無晚市，對中式餐館而言「好傷」。他解釋，晚市平均人均消費可達400至500元，現時早、午市平均人均消費僅50至60元，加上外賣生意不理想，幫補不大。他料中式餐館第3季收益，將再比第2季跌多5成。

受限聚令影響，楊指，近7成中式餐館現時已停業，以削減營運開支，業界正觀望8月份情況，冀限聚令能盡快鬆綁迎來旺季。

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記者：蘇穎琪