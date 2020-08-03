【樓市現象】投資者劈價11%沽環海．東岸 5年僅賺3% 點解呢個「納米盤之城」咁多放盤﹖

疫市下二市場減價成交明顯增加，大價樓屢現劈價成成交，另一個劈價重災區就是「納米盤」，皆因政府放寬按揭成數後，準買家上車盤選擇大增，對納米盤造成打擊。

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作為市區「納米盤」供應重鎮的紅磡環海．東岸，日前也錄得劈價11%的成交，原業主持貨5年，樓價僅升3%，大幅跑輸大市。



利嘉閣地產高級經理黃育華表示，市場新近錄得紅磡環海．東岸1B座高層E室的二手成交，單位實用面積約363方呎，一房連儲物房間隔，望海景。原業主為投資者，今年4月以850萬元放盤，7月時將叫價下調至780萬元，單位近日最終以755萬元成功沽出，累減95萬元或約11.2%，折合實用面積呎價約20,799元。

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據悉，原業主為投資者，持有數項物業收租，他於2015年9月以約732.4萬元購入上述單位，持貨近5年，現轉手帳面獲利約22.6萬元，物業只升值約3%，期內中原城市領先指數（CCL）升幅近24%，可見這環海．東岸單位樓價大為跑輸大市。



黃育華指，目前環海．東岸有141個單位放售，叫價由420萬元起。事實上，以整個屋苑提供1,008個單位計算，目前環海．東岸的放盤比率高達14%，跟市場上其他屋苑比例，放盤比例甚高。

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為何業主放盤意欲那麼高﹖黃育華解釋，環海．東岸的放盤單位主要由投資者持有，他們持有單位作長線收租用途，雖然該盤曾錄得個別蝕讓成交個案，但最近不少成交業主也帳面獲利約20%至30%離場，因此促使業主先行獲利沽貨為上，令屋苑放盤量持續處於高位。

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放盤量多，但不代表筍價盤多，黃育華指，環海．東岸的租盤十分吃香，現時屋苑開放式單位的呎租高達60元，一房單位的呎租也達50至51元。據地產代理的網上放盤，實用面積308平方呎的1房單位，每月叫租16,800元，呎租達55元；實用面積194平方呎的開放式單位，每月叫租13,500元，呎租更高達70元，十分驚人。黃育華指，以現時樓價計算，環海．東岸的租金回報達3厘；業主若於2015年以一手購入單位，租金回報更高達5厘，回報十分吸引，故業主根本不急於沽貨。



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