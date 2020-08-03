  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市現象】投資者劈價11%沽環海．東岸 5年僅賺3% 點解呢個「納米盤之城」咁多放盤﹖

股樓投資 19:21 2020/08/03

分享：

疫市下二市場減價成交明顯增加，大價樓屢現劈價成成交，另一個劈價重災區就是「納米盤」，皆因政府放寬按揭成數後，準買家上車盤選擇大增，對納米盤造成打擊。

【樓市現象】業主睇唔通前景未敢貿然賣樓 筍價租盤處處 1.6萬租到美孚新邨兩房


作為市區「納米盤」供應重鎮的紅磡環海．東岸，日前也錄得劈價11%的成交，原業主持貨5年，樓價僅升3%，大幅跑輸大市。


利嘉閣地產高級經理黃育華表示，市場新近錄得紅磡環海．東岸1B座高層E室的二手成交，單位實用面積約363方呎，一房連儲物房間隔，望海景。原業主為投資者，今年4月以850萬元放盤，7月時將叫價下調至780萬元，單位近日最終以755萬元成功沽出，累減95萬元或約11.2%，折合實用面積呎價約20,799元。

【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋


據悉，原業主為投資者，持有數項物業收租，他於2015年9月以約732.4萬元購入上述單位，持貨近5年，現轉手帳面獲利約22.6萬元，物業只升值約3%，期內中原城市領先指數（CCL）升幅近24%，可見這環海．東岸單位樓價大為跑輸大市。


黃育華指，目前環海．東岸有141個單位放售，叫價由420萬元起。事實上，以整個屋苑提供1,008個單位計算，目前環海．東岸的放盤比率高達14%，跟市場上其他屋苑比例，放盤比例甚高。

【新盤戰況】限聚令收緊遇上3號風球未動搖入市決心 帝御·金灣首批185伙一Q清袋


為何業主放盤意欲那麼高﹖黃育華解釋，環海．東岸的放盤單位主要由投資者持有，他們持有單位作長線收租用途，雖然該盤曾錄得個別蝕讓成交個案，但最近不少成交業主也帳面獲利約20%至30%離場，因此促使業主先行獲利沽貨為上，令屋苑放盤量持續處於高位。

【筍盤推介】 港島樓2房單位叫價只係7字頭 坐擁大海景裝修企理


放盤量多，但不代表筍價盤多，黃育華指，環海．東岸的租盤十分吃香，現時屋苑開放式單位的呎租高達60元，一房單位的呎租也達50至51元。據地產代理的網上放盤，實用面積308平方呎的1房單位，每月叫租16,800元，呎租達55元；實用面積194平方呎的開放式單位，每月叫租13,500元，呎租更高達70元，十分驚人。黃育華指，以現時樓價計算，環海．東岸的租金回報達3厘；業主若於2015年以一手購入單位，租金回報更高達5厘，回報十分吸引，故業主根本不急於沽貨。
 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 陳詠妍

環海‧東岸 收租 放盤 上車盤 紅磡

下一篇文章

【新股IPO】港產AI「獨角獸」商湯科技冀先融資 再赴科創板上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）