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莎莎夥商貿平台掌舖合作 開拓新零售模式

即市財經 19:03 2020/08/03

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莎莎主席及行政總裁郭少明表示，公司銳意發展社交商貿，未來將不斷開拓多種新線上銷售渠道。

莎莎國際 （00178） 公布與商貿解決方案及多渠道商貿的平台掌舖Boutir合作，為莎莎美容顧問設立「網上個人店舖」，融合線上線下優勢，為香港特區顧客提供更靈活自主的購物體驗和更個人化服務，莎莎前線員工更可以透過該額外銷售渠道以賺取佣金。

莎莎主席及行政總裁郭少明表示，集團銳意發展社交商貿，不斷開拓多種新線上銷售渠道。與掌舖合作讓莎莎能加強與香港特區顧客的互動交流和進行銷售，與現有的實體店發揮互補優勢。

新冠肺炎疫情影響下，莎莎近月積極推動電子商貿的發展，自去年10月起，莎莎試行微信小程序，以曾到訪香港及澳門特區零售店的內地顧客為目標客群，目前進展理想。集團計劃進一步擴展社交商貿發展，透過與掌舖社交媒體合作與香港特區的顧客進行互動及線上產品銷售，於在多個內地及本港社交平台進行直播，吸納網上消費群。

掌舖創辦人吳家嘉表示，網上個人店舖讓客戶更易與前線美容顧問聯繫溝通，公司將繼續物色合適的零售企業，進一步鞏固集團品牌於香港市場的地位，實現更可觀的銷售增長。

相關文章：莎莎上季營業額跌近68%　港澳同店銷售挫72%

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