【港區國安法】滙豐祈耀年拒評王冬勝聯署 強調「會恪守各地法律」

▲ 滙豐管理層被問到王冬勝聯署一事，是否獲董事會授權，祈耀年指不會詳細評論事件。

滙豐控股（00005）次季業績遠差過預期，但滙豐近月夾在中美政治角力旋渦及管理層回應更吸引市場關注。滙豐管理層在業績會議上多次被追問中美關係緊張、美國制裁及港區國安法等，其中就滙豐亞太區行政總裁王冬勝早前聯署，集團行政總裁祈耀年稱，不會詳細評論事件。

祈耀年（Noel Quinn）在業績會上，多次被問到美國潛在制裁等問題，他形容「自己既不是經濟師亦不是政治家」，因此不宜作出任何揣測。他又重申，集團開業155年來，亦曾經歷地緣政治事件等挑戰，仍然可以安然渡過。

就滙豐是否因應港區國安法後，加強對客戶的政治背景審查，祈耀年否認政策有變，亦無對指定人士作額外審查，銀行一如以往進行正常的KYC程序。

最後有外媒問到王冬勝早前到街站簽署，支持訂立港區國家法，是否獲得集團主席、行政總裁或董事會授權。祈耀年回應時僅表示，不會對外詳細評論王冬勝聯署一事，並重申一如集團遍布全球的業務，集團必須奉行各個國家或地區法律。

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