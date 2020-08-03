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【再創新高】天鑄車位勁好炒　夠買兩個屯門新盤單位

股樓投資 19:15 2020/08/03

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疫情持續肆虐，近日更屢有投資者蝕讓車位，但豪宅車位仍有價有市。土地註冊處資料顯示，何文田天鑄1期1樓單號車位，早前以660萬元售出，創全港住宅車位新高。

值得留意的是，上述車位於2018年底以475萬元售出，至今僅一年半，已三度易手，終炒高至660萬元，不足兩年，升值近四成。

有代理說：「天鑄位於豪宅區，居民財力雄厚，許多人都要車主，對他們來說，花數百萬買個車位，只是九牛一毛。更重要的是，天鑄共建527個單位，但車位僅370個，車位需求殷切，自然有價有市。」

事實上，何文田天鑄屢獲內地客追捧，車位向來有價有市，以上述660萬元成交價計，更夠買天水圍嘉湖山莊三房單位。以焦點新盤屯門帝御．海灣為例，最平一伙折實不用300萬元，換言之，一個天鑄車位，夠買屯門兩個新盤單位。

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撰文 : 柳家平

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