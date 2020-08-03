【BNO移民】倫敦市中心租金大跌 受累疫情及供過於求

▲ 倫敦市中心租金在新冠肺炎疫情加上供過於求的影響下，有大幅回落的趨勢。

不少香港人近期考慮移民，而英美國家也是移民的熱門地點。英國面對新冠肺炎疫情的打擊，即使是一向寸金尺土的倫敦市中心，租金也在疫情加上供過於求的影響下，有大幅回落的趨勢。

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彭博社報道，位於倫敦市中心的九榆樹區 (Nine Elms) 為巴特西發電站 (Battersea Power Station) 所屬區域，該區有數百個新的住宅項目，租金增幅也貼近倫敦市中心的黃金地段。但根據研究機構LonRes的數據，該區每平方呎的租金在過去一年的跌幅達15.7%，與其他貴價地段同期平均跌約9%相比，跌幅明顯較高。

九榆樹地區租戶今年第二季的平均租金為每周約547英鎊（約5,570港元），而倫敦高檔住宅區則平均為每周854英鎊（約8,700港元）。

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據悉，該地區大部分物業為投資者持有。大量新住宅項目導致單位供過於求，加上疫情導致租貸市場疲軟，倫敦南部地區的租金按年跌6.1%。

LonRes負責人迪克森（Marcus Dixon）表示，包括九榆樹區等倫敦租金較貴的地區，近年的租貸市場增長近50%。但目前單位供過於求，使租戶在租金議價方面處於較有利位置，而且在家工作人數激增和今年留學生人數減少，也令租貸市場面臨寒冬。

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責任編輯：何穎兒