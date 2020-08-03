【美國疫情】恢復面授課堂？　美國政府計劃重開國防部學校

大部分教育美軍子女的國防部學校正計劃在本月下旬開放學校面授教學，美國國防部教育活動部主任布雷迪（Tom Brady）稱：「我們一直認為，課堂教學對我們大多數與軍事有聯繫的學生來說，都是最佳的學習環境。」他續補充說：「在我們熟悉的教室環境中恢復課堂，為學生提供穩定和連續的教學。」

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美國新冠肺炎確診個案已超過450萬宗，特朗普政府親自敦促重新開放學校，讓兒童安全返校上課的問題已引起爭議。

全球有159所國防部學校坐落在美國軍事基地上，其中包括位於佛羅里達州、德州和喬治亞州等新冠肺炎病例激增的地區。目前美國15個最大的校區中，只有一區的學校提供面授的選擇，其中10區在新學期起僅透過網上教學，其他3區則計劃採用混合綫上綫下的教學方法。

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