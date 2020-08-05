  • 31°C
香港時間 : 2020806日 (四) 18:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【櫻淘魔法棒@iM網欄】夏日涼風送戶外小風扇 掛頸無葉小風扇 聲稱3秒瞬間降溫

名人薈萃 08:02 2020/08/05

分享：

掛頸無葉小風扇

去年夏天，大家風靡一時的掛頸風扇，今年推出新款，風力大了，外型靚了。時下流行的無葉風扇設計，擁有48個立體出風口，360度環形柔風，聲稱3秒瞬間降溫，眼鏡再不起霧，特別適合帶住口罩及做運動掛在頸上。我們淘友也拍了近百個，贏得不少掌聲。相比傳統的風扇，新款採用60葉密集扇葉，風力更大，扇葉全包, 不會纏頭髮, 風力比傳統舊款大得多，在有冷氣的環境，甚至覺得有點凍。


 
這款掛頸風扇，可以解放雙手，而外型媲美一個新款耳機，有白色及粉紅，多角度隨意調較不易斷，全膠韌性臂，機身可開合折疊，收納方便。


 
三檔風力: 一檔拂柔風, 低至25db; 二檔去暑爽風, 低至38db; 三檔酷爽強風, 低至45db，傳統的普通風扇55db。


 
淨重約220克，一部手機不到的重量，佩戴舒適，店家說比普通掛脖扇輕36%。
 
新款全聚合物鋰電，1800毫安培大電量電池，TYPE-C 充電，3小時充電，一次充電續航6小時, 是普通款的兩倍。


 
價錢: 由70元至130元人民幣左右

買家評價:

  • 選了好久，才選中這款，電池功率大，能用的久，在家在公司，最小檔足夠用了，後脖子都是涼快的，聲音也小。夏天出門就可以告別家裡那台老式的掌上型的風扇了。
  • 產品超好用，尤其是疫情期間戴口罩，有了它就可以不那麼悶熱了，昨天帶老媽去針灸，理療室只開一點窗戶透透氣，人又多，還得帶口罩，有了這小機器，可給我解決大問題了，沒甚麼噪音，頭也不感覺吹的風不適應，超好
  • 風力效果：三擋風力可調挺不錯。 便攜性：輕巧實用。外觀材質：手感光滑，性價比超高。

 
LOTIYO掛頸小風扇


   
強勁風力，採用簡便按鍵操控，只需要輕輕按下電源制，就有三檔風速選擇。小巧方便，淨重124克，相比市面上風扇縮小35%，方便放入手袋。


 
內置1800mAh大容量電池，續航時間長達8小時至12小時。 三種顏色選擇: 暗夜綠，珊瑚橘，象牙白。


 
隨機附送透氣纖維頸帶，舒適自然。賣點是內置手機支架，秒間變成桌面風扇。
 
價錢: 59元人民幣


 
買家評價:

  • 小風扇太萌啦！好喜歡，風力十足，掛脖子上也好好看，同事都問好奇我戴的是什麼，也不累，脖子很輕。風是由上吹的，買了橙色很好看呐，走到哪吹到哪，手感舒適，不擔心脖子裡長痱子了。
  • 到貨發現顏值超高！讚讚讚！上出風口吹風，掛著就可以用，很方便，聲音也是靜音的那種，不像別的小風扇聲音很大，非常不錯。夏天來了真的非常需要這個小東西。
  • 小風扇收到啦，非常喜歡。賣家服務很好，及時回答問題。說說產品，風力比預期大，自帶了掛繩，還可以掛在脖子上，太方便了。夏天用這個真是非常舒適，顏色也超好看，很小清新，等巴士時不再怕熱。
  • 風力比預期大，是戴口罩時必需品，以前戴口罩又悶又熱，現在戴上小風扇，涼快多了，給人一種清涼清爽的感覺，好喜歡這款小風扇呀~質感摸起來也是非常好的那種。

作者＿淘寶小天后簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 櫻淘魔法棒

最新專欄文章 更多

【櫻淘魔法棒@iM網欄】小工具大用途 淘寶尋口罩周邊產品
2020/07/29
【櫻淘魔法棒@iM網欄】小工具大用途 淘寶尋口罩周邊產品
【櫻淘魔法棒@iM網欄】又要WFH留家煮食 推薦三款幾十元的平價攪拌器
2020/07/22
【櫻淘魔法棒@iM網欄】又要WFH留家煮食 推薦三款幾十元的平價攪拌器
【櫻淘魔法棒@iM網欄】小米米家無線手持吸塵器　性價比高功能不失禮
2020/07/15
【櫻淘魔法棒@iM網欄】小米米家無線手持吸塵器　性價比高功能不失禮
【櫻淘魔法棒@iM網欄】日日戴口罩致眼睛外露更脆弱？日本眼部射頻機告別浮腫！
2020/07/08
【櫻淘魔法棒@iM網欄】日日戴口罩致眼睛外露更脆弱？日本眼部射頻機告別浮腫！
【櫻淘魔法棒@iM網欄】疫情必備小家電？尋全面實惠豆漿機！
2020/07/01
【櫻淘魔法棒@iM網欄】疫情必備小家電？尋全面實惠豆漿機！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【樓市致富】三年前僅付13.9萬首期　最終疫市勁賺249萬
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【不能兩邊走】英國內政部更新BNO簽證條款 「家庭入籍」必須同時入境
【不能兩邊走】英國內政部更新BNO簽證條款 「家庭入籍」必須同時入境
【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨
【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【網民熱話】百萬豪裝自置公屋　網民：唔識欣賞！
【網民熱話】百萬豪裝自置公屋　網民：唔識欣賞！