【櫻淘魔法棒@iM網欄】夏日涼風送戶外小風扇 掛頸無葉小風扇 聲稱3秒瞬間降溫

掛頸無葉小風扇

去年夏天，大家風靡一時的掛頸風扇，今年推出新款，風力大了，外型靚了。時下流行的無葉風扇設計，擁有48個立體出風口，360度環形柔風，聲稱3秒瞬間降溫，眼鏡再不起霧，特別適合帶住口罩及做運動掛在頸上。我們淘友也拍了近百個，贏得不少掌聲。相比傳統的風扇，新款採用60葉密集扇葉，風力更大，扇葉全包, 不會纏頭髮, 風力比傳統舊款大得多，在有冷氣的環境，甚至覺得有點凍。





這款掛頸風扇，可以解放雙手，而外型媲美一個新款耳機，有白色及粉紅，多角度隨意調較不易斷，全膠韌性臂，機身可開合折疊，收納方便。





三檔風力: 一檔拂柔風, 低至25db; 二檔去暑爽風, 低至38db; 三檔酷爽強風, 低至45db，傳統的普通風扇55db。





淨重約220克，一部手機不到的重量，佩戴舒適，店家說比普通掛脖扇輕36%。



新款全聚合物鋰電，1800毫安培大電量電池，TYPE-C 充電，3小時充電，一次充電續航6小時, 是普通款的兩倍。





價錢: 由70元至130元人民幣左右

買家評價:

選了好久，才選中這款，電池功率大，能用的久，在家在公司，最小檔足夠用了，後脖子都是涼快的，聲音也小。夏天出門就可以告別家裡那台老式的掌上型的風扇了。

產品超好用，尤其是疫情期間戴口罩，有了它就可以不那麼悶熱了，昨天帶老媽去針灸，理療室只開一點窗戶透透氣，人又多，還得帶口罩，有了這小機器，可給我解決大問題了，沒甚麼噪音，頭也不感覺吹的風不適應，超好

風力效果：三擋風力可調挺不錯。 便攜性：輕巧實用。外觀材質：手感光滑，性價比超高。



LOTIYO掛頸小風扇





強勁風力，採用簡便按鍵操控，只需要輕輕按下電源制，就有三檔風速選擇。小巧方便，淨重124克，相比市面上風扇縮小35%，方便放入手袋。





內置1800mAh大容量電池，續航時間長達8小時至12小時。 三種顏色選擇: 暗夜綠，珊瑚橘，象牙白。





隨機附送透氣纖維頸帶，舒適自然。賣點是內置手機支架，秒間變成桌面風扇。



價錢: 59元人民幣





買家評價:

小風扇太萌啦！好喜歡，風力十足，掛脖子上也好好看，同事都問好奇我戴的是什麼，也不累，脖子很輕。風是由上吹的，買了橙色很好看呐，走到哪吹到哪，手感舒適，不擔心脖子裡長痱子了。

到貨發現顏值超高！讚讚讚！上出風口吹風，掛著就可以用，很方便，聲音也是靜音的那種，不像別的小風扇聲音很大，非常不錯。夏天來了真的非常需要這個小東西。

小風扇收到啦，非常喜歡。賣家服務很好，及時回答問題。說說產品，風力比預期大，自帶了掛繩，還可以掛在脖子上，太方便了。夏天用這個真是非常舒適，顏色也超好看，很小清新，等巴士時不再怕熱。

風力比預期大，是戴口罩時必需品，以前戴口罩又悶又熱，現在戴上小風扇，涼快多了，給人一種清涼清爽的感覺，好喜歡這款小風扇呀~質感摸起來也是非常好的那種。

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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