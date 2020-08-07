【各有國行@iM網欄】晴空萬里望無際 一馬平川碧千里:  蒙古國（一）

香港人受疫情所限未能出遊，小編在此希望疫情盡快結束，讓熱愛旅遊的港人再次開心出行。小編先行分享一下以大自然為主題的旅行體驗，以搔未能出門之癢。

蒙古國是世界第二大內陸國家，地廣人稀，全國人口300幾萬，民風純樸。同一國度擁有河川森林、浩瀚沙漠、雪山連綿、無垠草原，一年約有250天的晴天，素有「藍天之國」美譽，每年春末秋初是該國旅遊旺季。

我很多朋友都以為蒙古是中國內蒙自治區，其實她是另外一個國家，擁有一段輝煌歷史，成吉思汗與後人在13世紀東征西討建立了一個橫跨歐亞的蒙古大帝國，百年帝國衰落後回歸大漠並發展至今。

蒙古國工業生產不太發達，反而令其原始生態及粗獷的族群文化完得以保留，現今首都烏蘭巴托以外地區還承傳著千年遊牧文化。其自然氣息，她認第二，無人敢認第一! 近年吸引不少歐亞遊客到此露營、騎馬、觀星、遠足、釣冰水魚及沙漠騎駱駝等活動。非常適合一家大細去反璞歸真。

去蒙古玩有三個必然，第一個必然是入住蒙古包，體驗一下大漠生活。蒙古包是遊牧民族傳統居住處，至今已有一千多年歷史，它的特點是防潮防風防寒，易建易拆，可隨時移動以適應大自然變化，還可根據太陽影子移動作計時之用，真佩服古民的科學智慧。以蒙古包為基地，日間在藍天下與大自然互動，如在草原上打球、乘小型飛機翱翔天際、塞外電單車自由馳騁、草原席地野餐及燒烤; 而黑加倫子及士多啤梨等時果更是垂手可摘。晚上在無光害的星空下，和親朋共飲馬奶酒，談天說地，其樂融融。

騎馬是第二個必然，蒙古騎兵驍勇善戰，戰馬特點短小精悍，克苦耐寒，可全天候式作戰，為蒙古大帝國立下不少汗馬功勞。每當牧民向我提及馬兒歷史時，他們自然地流露著無比自豪感，蒙人自小習馬習武，愛馬如愛子女。蒙古馬馬身不高，容易掌控，在牧民悉心教導下，不懂騎馬的我不消20分鐘已上手了，跟隨著牧民帶領橫渡河川，感覺猶如勇士，樂在其中。

第三個必然就是品嚐國菜[石頭烤綿羊]，據說成吉思汗有一次看到將士們烤肉被燻黑，於是他突然把一個士兵頭盔扔在篝火上，再放上羊肉片，烤成外脆內軟的肉片食用，往後漸漸地演變成這道國菜。我眼看師傅殺羊後，把肉片放在燒紅了的石頭上並加入調味料，再不斷重複相同工序，把一層一層羊肉片石頭疊起再烤，美味可口。蒙古羊隻有別於其他個家，牠們吃的是醶土水草，所以烤出來的羊肉沒有羶味，即使不吃羊的我，都不禁吃了幾口。

蒙古的樂趣實在太多了，下一節再和大家分享。

作者_明登簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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