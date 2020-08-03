【TikTok】字節跳動傳獲准將總部遷至倫敦

短視頻App TikTok近期處於中美角力之中，根據英國《太陽報》(The Sun)報道，TikTok母公司字節跳動將把國際總部從北京遷往倫敦，該協議已經獲得英國政府同意，並將於未來數日內公布。

字節跳動回應該消息表示，的確在探討在美國之外設立TikTok總部的可能性。

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《太陽報》報導稱，字節跳動轉移總部到英國的做法，可能觸怒美國，並令美國總統特朗普（Donald Trump）感到不安，特朗普一直指摘TikTok涉嫌將個人數據傳遞給中國政府。

美國政府有意在全美禁用TikTok。目前微軟將繼續就收購TikTok進行磋商，並稱談判已重獲白宮許可，計劃在9月15日前完成談判。

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