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Twitter瘋傳日女孩「整形」照 疫情下博得網民一笑

環球政經 18:00 2020/08/03

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日本過去一日新增258人確診新型肺炎，連續七天確診個案超過200宗。疫情下Twitter就流傳一張小朋友「整形」相片，令日本網民捧腹大笑。

相片為一個小女孩，將一個任天堂人氣角色馬里奧 (Mario) 的膠文件夾綁在頭上，馬里奧的招牌鬍鬚，配合小女孩無奈的眼神，畫面相當爆笑。

相關閱讀：日本疫情持續 老店推出「防疫便當」保障食客安全

據悉，該文件夾為早前日本快餐廳隨兒童餐附送的禮物。不少家庭換領後只「擺埋一邊」，唯近日見到相片，即改造文件夾，綁在兒女頭上拍照，上載至社交網站。隨即有人將有關商品放在網上商品買賣平台發售，售價300至600日圓不等。

另外日本亦有主題餐廳，配合防疫推出高達主題面罩，以萬人迷阿寶及馬沙的頭盔為設計藍本，售價亦為300日圓。

相關閱讀：【零售寒冬】 日本各地方政府本月起 要求餐廳停業或縮短營業時間

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撰文 : 國際組

日本 商品 高達 Mario 任天堂 新冠肺炎疫情

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