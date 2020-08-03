【外賣商機】foodpanda本月推新餐廳免收加盟費　首2天外賣自取訂單續增

▲ foodpanda於本月1日起推出更多措施，支援餐廳和零售合作夥伴。(foodpanda提供圖片)

本港疫情嚴峻及限制堂食下，餐廳需要依靠外賣維持生意，因此，foodpanda於本月1日起推出更多措施，支援餐廳和零售合作夥伴。集團亦觀察到，首2日的訂單中，市民使用外賣自取服務的佔比，較7月增加兩倍；foodpanda mall生活百貨平台上，訂單需求亦多了一倍。

【外賣商機】foodpanda推外送最高8折優惠 增送遞員滿足需求

新措施包括由8月1日至8月31日，foodpanda新餐廳免收加盟費用及將加盟處理時間縮短至4日，適用於食物外送及外賣自取餐廳。至於所有外賣自取餐廳，由8月1日至14日可以選擇由foodpanda資助的30％自取折扣優惠，此後繼續享有20%自取折扣優惠。

零售方面，由8月1日至9月30日零售商店佣金調低至2％；由8月1日至8月31日，新加盟foodpanda mall生活百貨送遞服務的商店，可享免佣金優惠，以及foodpanda mall上所有商店延長免運費服務。

【禁堂食】限聚令收窄至二人 一文看清外賣優惠（不斷更新）

是次推出的新措施，涉及高達7位數字投資，將惠及全港超過7,000間食肆和零售商戶，foodpanda會優先援助獨立營運的小店，包括餐廳及新鮮食材供應商。foodpanda香港行政總裁Arun Makhija表示，希望這些措施有助於減輕平台上的餐廳和商店，於這段期間承受的財政壓力。

【禁堂食】Zeek日間外賣單量升60% 葵青及東區升幅最顯著

責任編輯：朱悅瀅