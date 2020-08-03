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【餐飲紓困】foodpanda再投資百萬支援餐廳商戶 新餐廳本月免收加盟費用

即市財經 18:08 2020/08/03

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本地外賣平台foodpanda表示，再投資百萬元，推新措施支援餐廳及商戶。

本地外賣平台foodpanda表示，因應香港最新疫情以及堂食限制，將推出更多措施，支援餐廳和零售合作夥伴，本次推出的新措施涉及七位數港元投資，料可惠及全港逾7000間食肆和零售商戶，會優先援助獨立營運的小店，包括餐廳及新鮮食材供應商。措施包括：

食物外送及外賣自取餐廳

新餐廳免收加盟費用及將加盟處理時間縮短至4日（由8月1日至8月31日）。

只限外賣自取餐廳

所有外賣自取餐廳可以選擇由foodpanda資助的30%自取折扣優惠（8月1日至14日），此後繼續享有20%自取折扣優惠；或選擇佣金調低至2%（8月1日至9月30日）。

零售商店

新加盟foodpanda mall生活百貨送遞服務的商店，可由8月1日至8月31日享免佣金優惠；同時，foodpanda mall上所有商店本月延長免運費服務。

foodpanda較早前也推出措施，包括適用於整個平台的免運費優惠及3個月佣金延期付款，涉及八位數港元投資。

相關文章：

【餐飲紓困】foodpanda投千萬推全港免運費優惠　3月實行延遲付款計劃助合作餐廳

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診　721後首次不破百後、餐飲股逆市揚

 

新冠肺炎疫情 香港 餐飲 外賣 零售 foodpanda

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恒指全日跌137點 滙豐曾穿海嘯價
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