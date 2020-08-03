【創業兵團】港初創研發廣東話語音機械人　貼合本地市場

▲ Asiabots主力研發廣東話自然語意系統及語音合成系統等人工智能技術，最近推出全港首個廣東話語音機械人（A.I. Voicebot）。4位創辦人左起：林凱豪Ryan、黃梓豪Thomas、黃文彪Isaac、岑潮輝Chris。（陳國峰攝）

隨着人工智能（AI）技術發展迅速，愈來愈多企業採用聊天機械人（Chatbot）處理客戶服務，跟聊天機械人交談已成為平常事。然而，不少港人常埋怨坊間的Chatbot總是不明所以，答非所問，寧願跟真人對話。本地初創企業Asiabots早前就研發廣東話語音機械人，能夠模擬真人對答，甚至很難分辨出對方是真人還是AI機械人。

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網上曾經流傳一段NBA已故傳奇籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的短片，並配上一段透過語音模擬技術（Voice Cloning）合成的聲音，喚起一眾球迷對他的回憶。

文字轉化語音 高比聲音重現

而這段聲音就是基於Asiabots的其中一項人工智能技術Text-to-Speech Engine（TTS Engine），把文字自動轉化成語音。為求令聲音、聲調，以至口音都貼近真人，該公司把重點放到研發及精細調整人工智能發聲的效果上。單靠聆聽聲帶，除了發現語調比較深沉，其實很難分辨出聲音的真偽，讓人驚歎不已。

Asiabots於2017年創立，主要研發廣東話自然語意系統（Cantonese Natural Language Processing，簡稱NLP），以及語音合成系統等人工智能技術。去年，更在港推出首個人工智能虛擬服務大使，並可提供不同性別、年齡的聲調，讓企業用戶能夠找到合適的聲音，現已廣泛服務於各大行業。

▲ Asiabots於去年在港推出首個人工智能虛擬服務大使，可提供不同性別、年齡的聲調，讓企業用戶能夠找到合適的聲音。（陳國峰攝）

創辦人兼行政總裁黃梓豪（Thomas）表示，對比其他公司的聊天機械人，其最大優勢在於能夠做到類似Google Duplex的語音技術，同時更支援廣東話及中文。A.I. Voicebot可聽懂人類語言，可協助處理電話查詢服務，如協助訂座和銷售。雖然未能完全取代真人服務，但卻能有效提升工作效率。企業可將較簡單的「常見問題」、電話查詢等工作交予人工智能，員工則可集中處理較複雜、需要專人處理的問題，如客人投訴、貴賓接待等。

A.I. Voicebot 應用層面廣泛

這種具備人工智能的Voicebot，未來在智能家居、無人商店、虛擬銀行、虛擬保險公司等應用層面，都可望大派用場。而且，它可與用戶利用自然流暢的廣東話溝通，相信更貼合香港本地市場的需要。

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目前，Asiabots的NLP技術主攻醫療市場，致力紓緩本港的醫療壓力。另一創辦人兼財政總監岑潮輝（Chris）指，醫護人員工作繁重，Voicebot可幫助替代不少重複性的工作，減少醫護人員的工作負擔。透過公司開發的「Dr Care隨行醫生」，病人可使用即時通訊軟件或直接致電預約求診；以聊天機械人作簡單的病症查詢、回答病人問題、提示服藥及配對醫生等。

其使用方法簡單，毋須用家學習使用，僅撥打電話與人工智能對話，即使不諳新科技的長者也能使用，並由語音機械人幫助處理相關事務。用戶更可隨時透過廣東話語音查詢各區醫院急症室輪候時間，AI技術能準確理解用戶的口語化語句，協助解決醫療資源上的不足，以及有效分配各區醫療資源。

▲ Voicebot在對答流暢方面尚有改善空間，如縮減停頓時間，使對話更自然如真人，未來有意將相關技術發展至其他地區，並擴大公司團隊。（陳國峰攝）

他又透露，Voicebot在對答流暢方面尚有改善空間，如縮減停頓時間，使對話更自然如真人，未來有意將相關技術發展至其他地區，並擴大公司團隊。

記者：施雯雯