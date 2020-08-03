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九倉吳天海：內地成都及長沙尼依格羅酒店7月收入創新高

即市財經 18:00 2020/08/03

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九倉主席吳天海表示，內地土地買賣市場的回報暫時不及香港，故集團對上一幅地皮在香港購買，未來會繼續留意。

內地在新冠肺炎疫情下「先進先出」，九龍倉 （00004） 主席吳天海指，九倉在內地3間尼依格羅酒店7月收入均非常理想，其中成都及長沙創開幕以來最高，重慶亦錄得開幕以來第二高的收入，商場消費亦不斷增加，特別是奢侈品銷售，冀有關勢頭可延續下去。

由於疫情爆發實施旅遊限制，酒店預訂繼而陸續取消，導致低入住率及房租受壓，九倉上半年酒店收入減少54%至1.23億元，營業虧損4900萬元。

有信心下半年住宅銷售會達標

物業發展方面，吳天海表示，內地土地買賣市場的回報暫時不及香港，故集團對上一幅地皮在香港購買，未來會繼續留意。他續稱，九倉內地住宅銷情疫情後回復暢旺，但價格仍然保守，未有出現大幅上升現象，相信與中央政策非常有關，上半年銷售額達標，下半年亦有信心住宅銷售會達標。

物流業務方面，面對中美角力加劇，難以預測下半年航運業務情況，空運業務上半年十分活躍，但下半年並不十分樂觀。

會德豐早前完成私有化，並已在聯交所除牌。吳天海指，九倉過去十多年一直與會德豐會作，成績相當理想，集團手上不少項目均由會德豐牽頭做，未來有意向繼續合作。

相關文章：九倉上半年盈轉虧基礎淨虧損逾11億元 中期息減兩成至0.2元

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香港股票 商場 疫情 私有化 九龍倉集團（00004） 航運 吳天海 銷售 香港 成都
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