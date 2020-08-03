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【內房數據】碧桂園上月合約銷售按年增28% 一文看清內房7月銷售數據（不斷更新）

即市財經 21:38 2020/08/03

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富力地產7月合約銷售金額為107億元，按年增2%。

以下本報綜合各大內房股7月份內房數據，部分內房公司於7月份銷售額錄得按年增長。貨幣單位均為人民幣。

碧桂園 （02007） 公布，7月份合約簽約銷售額為542.8億元，按年增27.5%，公司合同銷售建築面積約637萬平方米，按年增33.4%。

公告及通告 - [其他-營運業績最新情況]

時代中國 （01233） 7月份合約簽約銷售額為78.8億元按月跌1%，按年增41.2%，簽約建築面積約為56.5萬平方米。今年首7個月合同銷售為404.5億元，按年增9.9%，簽約建築面積約291萬平方米。

公告及通告 - [其他-營運業績最新情況]

中國奧園 （03883） 7月份合約簽約銷售額為95.5億元按年增43.6%，按月下跌45.7%。今年首7個月合約簽約銷售額為604億元，按年升0.2%。

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當代置業 （01107） 7月的合約簽約銷售額為40億元，按年增53.8%，按月增7%。物業合約銷售額約人民幣39.8億元，車位合約銷售額約2778萬元。

截至今年首7個月，合約銷售額按年跌5.5%至182.1億元，其中物業合約銷售額約178.9億元，車位合約銷售額約3.2億元。

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景瑞控股 （01862） 7月的合約簽約銷售額為19.88億元，按月下跌9.8%，按年增47.8%。合同銷售面積約為10.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米19,188元。

今年首7個月集團累計合約簽約銷售額約為96.58億元，按年跌15.9%，合同銷售面積約為42.28萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,843元。

公告及通告 - [其他-營運業績最新情況]

富力地產 （02777） 7月權益合約銷售總金額為107億元，按月跌26.3%，按年增2%；銷售面積達約99.9萬平方米，按月跌14.2%。今年首7個月累計實現總權益合約銷售金額約617.6億元，按年跌12.7%。

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相關文章：潤地上月合約銷售按升逾11%　一文看清6月內房銷售數據（不斷更新）

香港股票 人民幣 中國奧園（03883） 當代置業（01107） 銷售 地產 富力地產（02777） 景瑞控股（01862）

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