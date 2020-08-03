【內房數據】時代中國上月合約銷售按年增41% 一文看清內房7月銷售數據（不斷更新）

上一篇文章
【恒指夜期】滙豐曾穿海嘯價累大市 恒指夜期跌後微彈20點（不斷更新）
以下本報綜合各大內房股7月銷售金額、銷售面積及截至今年首7個月累計合約簽約銷售額等數據。貨幣單位均為人民幣。
時代中國 （01233） 7月份合約簽約銷售額為78.8億元按月跌1%，按年增41.2%，簽約建築面積約為56.5萬平方米。今年首7個月合同銷售為404.5億元，按年增9.9%，簽約建築面積約291萬平方米。
中國奧園 （03883） 7月份合約簽約銷售額為95.5億元按年增43.6%，按月下跌45.7%。今年首7個月合約簽約銷售額為604億元，按年升0.2%。
當代置業 （01107） 7月的合約簽約銷售額為40億元，按年增53.8%，按月增7%。物業合約銷售額約人民幣39.8億元，車位合約銷售額約2778萬元。
截至今年首7個月，合約銷售額按年跌5.5%至182.1億元，其中物業合約銷售額約178.9億元，車位合約銷售額約3.2億元。
景瑞控股 （01862） 7月的合約簽約銷售額為19.88億元，按月下跌9.8%，按年增47.8%。合同銷售面積約為10.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米19,188元。
今年首7個月集團累計合約簽約銷售額約為96.58億元，按年跌15.9%，合同銷售面積約為42.28萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,843元。
富力地產 （02777） 7月權益合約銷售總金額為107億元，按月跌26.3%，按年增2%；銷售面積達約99.9萬平方米，按月跌14.2%。今年首7個月累計實現總權益合約銷售金額約617.6億元，按年跌12.7%。