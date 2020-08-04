【內房數據】恒大上月合約銷售按年增逾24% 一文看清內房7月銷售數據（不斷更新）

▲ 富力地產7月合約銷售金額為107億元，按年增2%。

內房7月銷售繼續強勢反彈，券商富瑞引述克而瑞數據指，該行追縱的30個主要房地產發展商期內銷售按年增長33%，勝預期，首7個月的累計銷售亦轉正，按年增6%，反映完成全年銷售目標約49%。以下本報綜合各大內房股7月份內房數據，部分內房公司於7月份銷售額錄得按年增長。貨幣單位均為人民幣。

中國恒大 （03333） 7月份的合約銷售金額約為503億元，按年增長約24.4%；合約銷售面積約為538.7萬平方米，按年增長約40.4%。首7個月物業累計合約銷售金額約達3,991.4億元，按年增長約23.9%，累計合約銷售面積4,401.9萬平方米，按年增長約46.6%。

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美的置業 （03990） 公布，首7個月合同銷售金額約587.1億元，按年增8.7%，相應的已售建築面積約532.7萬平方米。

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大發地產 （06111） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為135.69億元；累計合同銷售面積為96.2萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,100元。

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碧桂園 （02007） 公布，7月份合約簽約銷售額為542.8億元，按年增27.5%，公司合同銷售建築面積約637萬平方米，按年增33.4%。

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時代中國 （01233） 7月份合約簽約銷售額為78.8億元按月跌1%，按年增41.2%，簽約建築面積約為56.5萬平方米。今年首7個月合同銷售為404.5億元，按年增9.9%，簽約建築面積約291萬平方米。

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中國奧園 （03883） 7月份合約簽約銷售額為95.5億元按年增43.6%，按月下跌45.7%。今年首7個月合約簽約銷售額為604億元，按年升0.2%。

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當代置業 （01107） 7月的合約簽約銷售額為40億元，按年增53.8%，按月增7%。物業合約銷售額約人民幣39.8億元，車位合約銷售額約2778萬元。

截至今年首7個月，合約銷售額按年跌5.5%至182.1億元，其中物業合約銷售額約178.9億元，車位合約銷售額約3.2億元。

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景瑞控股 （01862） 7月的合約簽約銷售額為19.88億元，按月下跌9.8%，按年增47.8%。合同銷售面積約為10.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米19,188元。

今年首7個月集團累計合約簽約銷售額約為96.58億元，按年跌15.9%，合同銷售面積約為42.28萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,843元。

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富力地產 （02777） 7月權益合約銷售總金額為107億元，按月跌26.3%，按年增2%；銷售面積達約99.9萬平方米，按月跌14.2%。今年首7個月累計實現總權益合約銷售金額約617.6億元，按年跌12.7%。

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