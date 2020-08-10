【內房數據】佳兆業上月合約銷售按年升78% 一文看清內房7月銷售數據（不斷更新）

▲ 本文綜合內房股7月份的銷售數據。

內房7月銷售繼續強勢反彈，券商富瑞引述克而瑞數據指，該行追縱的30個主要房地產發展商期內銷售按年增長33%，勝預期，首7個月的累計銷售亦轉正，按年增6%，反映完成全年銷售目標約49%。以下本報綜合各大內房股7月份內房數據，部分內房公司於7月份銷售額錄得按年增長。貨幣單位均為人民幣。

佳兆業 （01638） 7月錄得合約銷售約95.35億元，按年增加約78.3%，合約建築面積約為56.1萬平方米，按年增加約50.3%，平均售價約為每平方米16,988元，按年增加約18.6%。首7個月總合約銷售約為455.67億元，總合約建築面積約為268萬平方米，按年增加約13.8%及14.8%，平均售價約為每平方米17,001元。

弘陽地產 （01996） 7月份的合約銷售金額為92.32億元，按年增1.3倍，銷售面積為68.9萬平方米，平均銷售價格為每平方米13,396元。首7個月累計合約銷售金額為408.04億元，按年增19.1%，累計銷售面積為284.5萬平方米，平均銷售價格為每平方米14,340元。

綠地香港 （00337） 首7個月合約銷售約153.05億元，按年跌45.1%，已售合約總建築面積則約為126.6萬平方米，相關平均售價為每平方米12,088元。

龍光集團 （03380） 7月合約銷售額約為110.8億元，按年增長20.15%，合約銷售面積約6.9萬平方米，合約銷售單價約為人民幣15,680元。首7個月合約銷售額約為574.3億元，按年上漲 13.52%，合約銷售面積約373.4萬平方米。

佳源國際 （02768） 7月合同銷售金額約21.69億元，按年升約25%，合同銷售面積約20.2萬平方米，按年升約87%。首7個月合同銷售金額約138.395億元，按年升約6%，合同銷售面積約128.萬平方米，按年升約12%。

新力控股 （02103） 首7個月合同銷售金額約521.1億元，其中7月份錄得85.6億元。

寶龍地產 （01238） 公布，7月銷售額74.89億元，按年上升27.86%；銷售面積50.05萬平方米，增長39.86%。首7個月，銷售額390.18億元，按年增11.29%；銷售面積254.79萬平方米，升18.98%。

龍湖集團 （00960） 7月實現合同銷售金額209.8億元，按年升4.9%，合同銷售面積123.4萬平方米。首7月累計實現合同銷售金額1,256.2億元，合同銷售面積766.6萬平方米

綠城中國 （03900） 7月銷售金額約為121億元，按年增65.8%，銷售均價約為每平方米25,588元。首7個月合同銷售金額約787億元，按年增38.1%，其中歸屬於集團的權益金額約為450億元。7月以綠城品牌銷售的代建管理項目取得合同銷售面積約46萬平方米，合同銷售金額約63億元。

中海外 （00688） 7月合約物業銷售金額約為214.9億元，相應的已售樓面面積約為122萬平方米，分別按年降低23.7%及降低16.6%。首7個月累計合約物業銷售金額約人民幣1,935.03億元，相應的累計已售樓面面積約1076.3萬平方米，分別按年增加0.1%及增加0.8%。

新城發展 （01030） 7月合約銷售金額約209.55億元，按年跌14.6%，合約銷售面積約197.91萬平方米。首7個累計合同銷售金額約1,184.76億元，按年跌19.4%，累計銷售面積約1,075.44萬平方米。

中國海外宏洋 （00081） 7月合約銷售額42.25億元及合約銷售面積33.09萬平方米，分別按年下跌17.5%及下跌17%。首7個月累計合約銷售額320.93億元及合約銷售面積275.16萬平方米，分別按年增加9.0%及下跌0.8%。

越秀 （00123） 7月合同銷售金額約為64.39億元，按年上升約68%，實現合同銷售面積約為26.29萬平方米，按年上升約33%。首7個月累計合同銷售金額約440億元，按年上升約8%，達成全年銷售目標約55%，累計合同銷售面積約178.19萬平方米，按年下降約3%。

陽光100中國 （02608） 7月合約銷售金額14.06億元，按年增1倍，對應合同銷售面積約11.1萬平方米。首7個月合同銷售額約38.14億元，按年跌15%，對應合同銷售面積約32萬平方米。

旭輝 （00884） 7月合同銷售金額約219.9億元，按年增51.1%，合同銷售面積約153.19萬平方米，合同銷售均價每平方米約14,400元。首7個月合同銷售1,027.2億元，按年跌0.3%，合同銷售面積約642.78萬平方米，合同銷售均價每方米約16,000元。

融創中國 （01918） 7月合同銷售金額約522.5億元，按年升約27%，合同銷售面積約372.8萬平方米，合同銷售均價約14020元每平方米。首7個月累計合約物業銷售金額約1,935.03億元，相應的累計已售樓面面積約10，76.3萬平方米，分別按年增加0.1%及增加0.8%。

德信中國 （02019） 7月合約銷售金額約56.2 億元，按年升61%，合約銷售面積約23.7萬平方米。

雅居樂集團 （03383） 7月預售金額合計為106.1億元，按年升49%，而對應建築面積為76.3萬平方米；平均價為每平方米人民幣13898元。

首創置業 （02868） 7月簽約面積約10.8萬平方米，簽約金額約33.1億元人民幣，按年跌17.9%。 首7個月公司累計實現簽約面積約110.5萬平方米，累計簽約金額約370.1億元人民幣，按年跌17%；簽約均價每平方米3.3萬元人民幣。

世茂集團 （00813） 7月合約銷售額約為289.7億元，合約銷售面積為163.7萬平方米，按年分別上升45%及 45%。期內平均銷售價格為每平方米17692元。

金地商置 （00535） 7月合約銷售總額約56.44億元，按年跌14.6%，期內合約銷售總面積約25萬平方米，銷售均價為每平方米22600元

銀城國際 （01902） 7月簽約銷售金額7.6億元，按年減少5%，合約建築面積約為4.4萬平方米及平均合約售價約為每平方米人民幣1.7萬元

中駿集團控股 （01966） 7月合同銷售金額77.25億元，合同銷售面積62.4萬平方米，同比分別增長49%和47%，期內平均銷售價格為每平方米人民幣1.2萬元。

中國金茂 （00817） 7月簽約銷售金額214.3億元，按年增49.8%，簽約銷售建築面積約120萬平方米。首7個月累計取得簽約銷售金額共計1243億元，按年增34%。

萬科 （02202） 7月份實現合同銷售面積394萬平方米，合同銷售金額590.2億元，按年升22.5%。首7月份累計實現合同銷售面積2,471萬平方米，合同銷售金額3,795億元， 按年跌0.7%。

禹洲集團 （01628） 7月份的合約銷售金額為110.31億元，按年增82%，銷售面積為67.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米16,311元。首7個月銷售金額為538.81億元，按年增56%，累計銷售面積為328.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米人民幣16,399元。

正榮地產 （06158） 7月合約銷售金額約為136億元，按年增34.6%，合約銷售建築面積約為90.3萬平方米，平均售價約為每平方米15,100元。首7個月合約銷售金額約為695.92億元，按年增1.3%，累計合約銷售建築面積約為455.7萬平方米及合約平均售價約為每平方米15,300元。

合景泰富 （01813） 7月預售額為92.3億元，按年增加37.5%，預售建築面積約為59.9萬平方米，按年增加54.8%。

花樣年 （01777） 公布，7月銷售額約48.03億元，按年增30.9%，相應已售建築面積為約30.8萬平方米，平均售價為每平方米約15,602元。首7個月累積的銷售額為約223.09億元，按年增32.5%，相應已售建築面積為約166.2萬平方米，平均售價為每平方米約13,421元。

融信中國 （03301） 合約銷售額約為121.4億元，按年跌5.8%，合約建築面積約為60.6萬平方米，及集團平均合約售價約為每平方米20,028元。首7個月總合約銷售額約為725億元，按年增4.2%，總合約建築面積約為317.9萬平方米，及平均合約售價約為每平方米22,803元。

中國恒大 （03333） 7月份的合約銷售金額約為503億元，按年增長約24.4%；合約銷售面積約為538.7萬平方米，按年增長約40.4%。首7個月物業累計合約銷售金額約達3,991.4億元，按年增長約23.9%，累計合約銷售面積4,401.9萬平方米，按年增長約46.6%。

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美的置業 （03990） 公布，首7個月合同銷售金額約587.1億元，按年增8.7%，相應的已售建築面積約532.7萬平方米。

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大發地產 （06111） 公布，首7個月實現累計合同銷售金額約為135.69億元；累計合同銷售面積為96.2萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,100元。

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碧桂園 （02007） 公布，7月份合約簽約銷售額為542.8億元，按年增27.5%，公司合同銷售建築面積約637萬平方米，按年增33.4%。

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時代中國 （01233） 7月份合約簽約銷售額為78.8億元按月跌1%，按年增41.2%，簽約建築面積約為56.5萬平方米。今年首7個月合同銷售為404.5億元，按年增9.9%，簽約建築面積約291萬平方米。

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中國奧園 （03883） 7月份合約簽約銷售額為95.5億元按年增43.6%，按月下跌45.7%。今年首7個月合約簽約銷售額為604億元，按年升0.2%。

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當代置業 （01107） 7月的合約簽約銷售額為40億元，按年增53.8%，按月增7%。物業合約銷售額約人民幣39.8億元，車位合約銷售額約2778萬元。

截至今年首7個月，合約銷售額按年跌5.5%至182.1億元，其中物業合約銷售額約178.9億元，車位合約銷售額約3.2億元。

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景瑞控股 （01862） 7月的合約簽約銷售額為19.88億元，按月下跌9.8%，按年增47.8%。合同銷售面積約為10.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米19,188元。

今年首7個月集團累計合約簽約銷售額約為96.58億元，按年跌15.9%，合同銷售面積約為42.28萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,843元。

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富力地產 （02777） 7月權益合約銷售總金額為107億元，按月跌26.3%，按年增2%；銷售面積達約99.9萬平方米，按月跌14.2%。今年首7個月累計實現總權益合約銷售金額約617.6億元，按年跌12.7%。

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