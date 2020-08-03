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目擊證人也車禍亡 涉醉駕撞死人紅牛創辦人孫兒甩身

環球社會熱點 18:08 2020/08/03

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目擊證人也車禍亡 涉醉駕撞死人紅牛創辦人孫兒甩身

紅牛（Redbull）創辦人後代沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）8年前在泰國涉醉駕撞死人後不顧而去，泰國當局早前撤控，沃拉育成功甩身後，案件目擊證人最近亦車禍逝世。事件在泰國惹極大爭議，當局為平息民憤，下令再為目擊證人驗屍。

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40歲的Jaruchart Mardthong，是沃拉育案件的關鍵目擊證人，上周四駕電單車遇上交通意外，當場死亡。事件在沃拉育涉醉駕撞死人的案件撤控後不足一周發生，時機太過巧合，泰國民間強烈質疑事有蹺蹊。

巨大輿論壓力下，泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）遂於周日下令，為Jaruchart Mardthong再次驗屍。巴育表示，要確保維護公義，懲罰不法之徒，釋除公眾疑慮。

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沃拉育7月24日獲撤控消息，警方稱除非再有死者親屬入稟追究，或有新的證據或證人，案件不會重啟。事件引外界質疑優待富豪，巴育較早前宣布，已成立委員會調查撤控原因，惟委員會權力有限，無權干預檢控官、警方及法庭的工作，且只得30日調查期。

沃拉育的案件發生於 2012年，他涉酒後駕駛法拉利，撞死一名警員後不顧而去，泰國當局很快在他寓所找到涉事跑車，將他拘捕。但其後他順利獲准保釋，並走避國外，當局事發後5年才對他發通緝令，沃拉育至今下落仍然不明。

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責任編輯：文青青

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