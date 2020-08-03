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【危中有機】撻訂增多都不怕　代理：睇樓客趁機壓價

股樓投資 18:06 2020/08/03

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疫情持續肆虐，影響樓市氣氛，屢有新盤買家撻訂離場，據本刊統計，本月至今，主要新盤暫錄4宗撻訂。不過，有代理坦言：「個別準買家樂見撻訂，認為愈多愈好，皆因他們以此為由，大膽向業主還價，趁機低市價入市，惟睇樓量近期明顯下跌，始終有限聚令，而且不是人人敢疫市買樓。」

據成交紀錄冊顯示，天后維峯．浚匯22樓G室，實用面積290平方呎，原於7月25日以779.38萬元售出，惟買家取消交易，終遭沒收約39萬元訂金。

長沙灣恆大．睿峰東翼22樓E室，原於7月25日以1,195.7萬元售出，惟買家取消交易，料遭沒收約60萬元訂金。

西半山半山捌號11樓D室開，實用面積203平方呎，原於5月28日以633.37萬元售出，惟買家取消交易，以買家採用的條款方法計，料遭沒收約63萬元訂金。

啟德龍譽5座5、6樓C53室，實用面積994平方呎，連378平方呎天台，原於今年4月底，以3,492.22萬元售出，惟買家日前突然取消交易，料遭沒收約174.6萬元訂金。

值得留意的是，新盤開售總有零星撻訂，若宗數持續增加，加上發展商同時將撻訂單位減價重推，則是利淡信號，仍至今仍未見此情況出現。

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撰文 : 柳家平

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