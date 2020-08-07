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【City'super變中資】華潤傳落實購City'super65%股權　吳光正減持（第二版）

即市財經 13:28 2020/08/07

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華潤等財團據報正在洽購City'super。

City'super賣股有進展。外電最新引述消息指，華潤資本管理為首的財團已落實購連鎖超市City'super的65%股權，日資股東三黃集團（The Fenix Group）、吳光正旗下的Joyce集團以及其他現有股東都會出售股權。報道未有交代City'super交易價，預料City'super交易於今年第4季才完成。

早前彭博報道曾指，City'super的估值接近3億美元（約23.4億港元），料快在本周簽訂協議。當時消息稱，除了三黃集團出售持股，現持有City'super約39%股權的吳光正亦有意出售其部分持股。

消息稱，華潤集團旗下華潤資本管理及其他共同投資者，計劃向三黃集團收購City'super的45%股權，而華潤有份成立的基金Asia Food Private Equity就計劃收購City'super約20%股權。

據三黃集團網站，City'super以3個品牌經營，除了超市City'super，也有精品雜貨品牌LOG-ON以及食肆業務cookedDeli by City'super。The Fenix Group由日本企業家荻野正明創立。

City'super 今年初傳出有意售股後，主要是由中資財團爭取入股，華潤以外，騰訊 （00700） 持股的永輝超市也曾傳出有意入股。

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