【City'super易主】華潤傳牽頭洽購City'super65%股權　估值逾23億元、吳光正減持

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City'super賣股有進展。外電引述消息指，以華潤資本管理為首的財團正在洽購連鎖超市City'super的65%股權。根據收購價，City'super的估值接近3億美元（約23.4億港元），料快在本周簽訂協議。消息又稱，除了日資股東The Fenix Group（三黃集團）出售持股，現持有City'super約39%股權的吳光正亦有意出售其部分持股。
消息稱，華潤集團旗下華潤資本管理及其他共同投資者，計劃向The Fenix Group收購City'super的45%股權，而華潤有份成立的基金Asia Food Private Equity就計劃收購City'super約20%股權。
據The Fenix Group網站，City'super以3個品牌經營，除了超市City'super，也有精品雜貨品牌LOG-ON以及食肆業務cookedDeli by City'super。The Fenix Group由日本企業家荻野正明創立。
據報收購談判尚在進行中，City'super及The Fenix Group未有回應外媒查詢，華潤則不予置評。
據早前報道，City'super 今年初傳出有意售股後，主要是由中資財團爭取入股，華潤以外，騰訊 （00700） 持股的永輝超市也曾傳出有意入股。
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