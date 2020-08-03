【網民熱話】「肥媽」教先買細單位 細屋換大屋到獨立屋「一開三不是夢」

香港人要置業一直也有著不少的阻力，要「上車」較容易，策略性部處絕對少不了。在無線電視節目《我要做業主》中，藝人肥媽（Maria Codeiro) 就分享了一些職業心得，隨後令網民熱烈討論

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在節目中，「肥媽」教觀眾應該先買細單位，再由細屋換大屋到獨立屋，聲言「一開三」絕對不是夢，也是大部分人能力所及的。

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有網民質疑這是贊助節目，偏見甚深，而且介紹樓盤位置在中山，與香港置業環境有距離。此外，有人指「肥媽」在節目聲稱只要45分鐘就可以從香港抵達中山，但實際航程需要90分鐘，不可盡信。雖然反對聲音強烈不過也有小部分網民認為，一向的觀念, 上車置業階梯, 是由細換大, 最重要是行出第一歩，表示「肥媽」所講並無問題。

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