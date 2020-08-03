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【華為動向】華為9月辦線下開發者大會　鴻蒙2.0或將面世

科技 17:31 2020/08/03

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華為最新宣布，2020年華為開發者大會「HDC Together」將於9月10日至12日，於東莞的松山湖科技產業園區舉行。

中國內地的新冠肺炎疫情趨緩，中國電訊設備巨頭華為最新宣布，2020年華為開發者大會「HDC Together」將於9月10日至12日，於東莞的松山湖科技產業園區舉行。外界認為，是次華為開發者大會的亮點，可能是發布鴻蒙2.0系統以及EMUI 11 用戶介面。

華為在去年8月份的開發者大會HDC 2019上，華為消費者業務CEO余承東正式發布了鴻蒙操作系統（Harmony OS）。在華為發布鴻蒙1.0的時候，就已明確地對外表示，今年會推出鴻蒙2.0，2021年則繼續推出鴻蒙3.0。

而該鴻蒙2.0更可能會首度搭載於今年秋季發布的華為Mate40系列之上，並且計會支援更多裝置如電腦、智能手錶及汽車。

【中國無版號遊戲】蘋果App Store大批下架　遊戲開發者轉戰海外？

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此外，受中美貿易戰影響，華為早前被禁用GMS（Google Mobile Service）服務後，啟動研發的HMS（Huawei Mobile Service）。截至今年首季度，華為HMS全球手機每月活躍用戶達6.5億人次。估計大會上還會發表 HMS Core 5.0 的工具套件。

【華為5G】若華為被禁　德國電信商Telefonica Deutschland有應對方案

責任編輯：張寶燕

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