【善聞拾慧@iM網欄】做好長期防疫準備 網上教育的困難與可能出路

疫情一再反覆，原本正慢慢復工的旅遊業首當其衝，不少本地的旅行團要叫停，業界再受重挫，而不少學生也要再次面對停課的安排。事實上，正如港大微生物學系講座教授袁國勇所說，在有效藥物出現前，新型肺炎疫情難以完結，我們都要有心理準備長期防疫。

記得有年愚人節的時候，曾有本地旅行社聲稱研發出 VR旅行團，讓客人安在家中享受旅遊的樂趣，當時不少人可能會覺得天方夜譚，一笑置之。但事實上，在疫情下，不少外出學習體驗和國際交流機會都大受限制，對於經營外遊團的旅行社固然頭痛，對於著重學習體驗的學校來說，也是一個難題。

話雖如此，隨著科技的發達，特別是未來 5G 科技的發展，如果可以發展得宜，其實是可以拉近世界的距離。最近就看到有機構推出一個名為「賽馬會特『義』公民行動 – 國際篇」網上的培訓計劃，可以讓參加者在網上與來自不同國家嘅隊友進行限時任務⁣，並實踐其社會創新的項目，相當有趣。

說到網上的教育，其實電子學習在香港推行至今已超過20年，但一直都是輔助的角色居多。然而在疫情下，全港中、小學校於 2月開始被迫停課，電子學習就變成了一個不可或缺的學習元素。早前我就參與了 香港青年協會青年創研庫就有關電子學習發展 的研究，就發現有 6 成受訪學生表示，電子學習的困難是在於缺乏學習氛圍，難以專注學習及影響學習成效，當中亦有逾一成的受訪學生表示未有足夠的電子設備應付電子學習的需要。

我常常強調，科技只是一個載體，最重要的還是激發學生的學習興趣，同時不要遺留基層的學習需要。如果我們能夠善用科技，再透過線上、線下任務式的體驗，讓香港的青年學習不同地方的文化以至激發他們對於世界的好奇，同時讓不同階層的年青人都可以享受到學習的成果，也不失為一條未來教育的出路。

作者_張樂芹簡介： 社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

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