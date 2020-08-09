【心中有富@iM網欄】「無能」的驚人成就 老闆其實是儍瓜領袖

「一群聰明人，需要一個傻瓜來領導他們， 一個由科學家組成的團隊，最好由農民帶領，因為他們的思維方式有很大不同。 如果你擁有從不同角度看問題的人，成功會更容易。」猜猜這段話是誰說的呢？…是領導著市值超過5000億美元阿里巴巴（09988）創辦人和退下火綫的馬雲說的。

是的，一位成功的老闆，很少會坦誠對同事說，自己其實是「儍瓜」、是「農民」。但想深一層卻是頗有道理，若下屬都是儍瓜、低智，自己就只會一天到晚忙過不停在打空轉，又怎會有機會享受一點安樂茶飯的日子。

在三國時代，蜀國的開國君主劉備，便是「低端」領袖的好例子。劉備出身並不十分亮麗，由於父親早逝，他自少就要跟母親一起以賣草鞋為生。但是當他決心創一番事業時，他卻成功吸引到一班曠世奇才為自己效力，文有諸葛亮，武有關羽，他們都是三國時代頂尖的人材。說實話，劉備本身並沒有甚麼特別的才能，卻有知人善任和廣納細流的胸襟，讓他成為眾賢能之首，成功建立蜀國。

再舉一例，在《西遊記》中，唐三藏和徒弟們一起千辛萬苦去取西經。對比起聰明機智、武功高強的孫悟空、懂得三十六變的豬八戒，唐三藏這位師傅看起來沒有甚麼特別的本事。是真的嗎？大家可不要忘記，孫悟空雖然聰明和武功高強，但他頭上卻有一個永遠脫不下來的「金剛圈」。每當孫悟空做錯事時，唐三藏只要緩緩地念起指令，頭上的「金剛圈」就能讓孫悟空痛不欲生，冷靜下來。唐三藏雖然沒有豬八戒懂得三十六變的能力，但是他卻能夠讓豬八戒對自己極其的忠心，每當師傅有難時，豬八戒必定第一時候衝出來保護師傅。至於看起來平平無奇的沙僧，卻是取西經團隊中最勤力的，基本上最辛苦的工作都是由他包辦的。

從劉備和唐三藏的身上，我看到成功領袖下面都是人材多元化的。儍瓜的領導人，就是知道自己「無能」才不會忌才，便會專心鼓動心術端正的各方賢材，建立起無敵的團隊，達到驚人的成就。回到職場，即使能幹的上司，也一樣希望能夠借助一班下屬的不同才能，為團隊創造最大的成就，好讓自己能騰空精力向更廣闊的境界前進。作為下屬，當然要時刻記著功勞永遠是歸於上司的，不能功高蓋主。這就如諸葛亮多厲害，也要寫下《出師表》，表示對劉備的忠心不二。職場就如下棋，要懂得知所進退。



作者_司徒永富簡介： 走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

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