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【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百

即市財經 18:57 2020/08/03

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二人限聚令、室外戴口罩、堂食禁令等防疫措施延長一周，暫訂8月11日結束。

新冠肺炎疫情持續，港府延長堂食禁令，原訂明晚（4日）結束的晚市禁堂食命令會延長7日，堂食禁令連同表列處所停業令、二人限聚令、公眾地方戴口罩等防疫措施，最新訂於8月11日結束。衛生防護中心公布，今日（8月3日）新增80宗確診個案，是自7月21日以來，再次錄得確診宗數少於100宗，全部個案屬本地感染，其中66宗與其他個案相關，當中44宗涉家庭聚會。本港累計個案達3590宗，死亡人數增至37人。

政府上周一度早午晚市全面禁堂食，但上周五（31日）起恢復日間有限度堂食，下午6時後晚市禁堂食只可外賣，相關措施原訂持續至8月4日。

港府延長多項社交措施包括：

餐飲業限制

  • 下午6時起至翌日早上4時59分，食肆停止堂食。
  • 餐飲處所内的顧客數目不可超過通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌
  • 兩張可供顧客使用的桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔
  • 酒吧或酒館關閉
  • 不可有現場表演、跳舞、卡拉OK及麻將天九活動

表列處所停業

11類處所須停業，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所及泳池。

二人限聚令

除獲豁免者外，禁止在公眾地方進行二人以上的羣組聚集。

佩戴口罩要求

任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處公眾地方（不論室內或室外）時，須一直佩戴口罩。

餐飲股今日逆市造好，大家樂 （00341） 升2.1%，大快活 （00052） 升1.2%，稻香 （00573） 升1.14%，敘福樓 （01978） 升3.2%。

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【恢復堂食】政府周五起取消早午市堂食禁令　煤氣升逾2%（第二版）

【全日禁堂食】大摩：禁堂食打擊商業用戶用氣量　料煤氣上半年純利跌12%

香港股票 敘福樓集團（01978） 稻香控股（00573） FAIRWOOD HOLD（00052） 大家樂（00341）

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