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【源‧ 來自有機@iM網欄】不可忽視的真相　「天然」和「有機」原來不盡相同？

名人薈萃 11:01 2020/08/05

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大家好！第一次在《iMoney》跟大家見面！先祝各位身體健康！這個欄目名為《源‧來自有機》，會從原材料開始，與大家分享一些與天然有機相關的訊息、知識，這是我幾年前開始的興趣，並由此開展我的小小有機店。「天然有機」近幾年越來越流行，一講起大家都會覺得這是個好東西，但甚麼才是真正的天然有機？今日先談談許多人都忽略了的真相。

 

首先「天然」和「有機」不盡相同！「天然」是指大自然本身已存在的東西或物質，例如水、空氣、植物、動物、甚至礦物。而「有機」就必須符合有機耕種標準的植物、及全以有機植物為飼料的動物才有機會稱為「有機」，我說有機會，因為真正的有機還需要經過獨立認證機構的「有機認證」才算數！

 

「有機認證」的植物種植時，不能添加化學除草劑、除蟲劑、農藥、不能基因改造、還有泥土，過去數年未曾種植含上述物質的植物，要求非常嚴格。套用在護膚品、化妝品和個人護理產品，因為產品會加入數種至數十種成份，它們的「有機認證」就要審核產品的全部成份中，至少95％來自天然來源。

 

「有機認證護膚品」：配方中所有植物成份中至少有95％及所有成份中最少10％（按重量計）必須來自獲認證的有機農業。

 

「天然認證護膚品」：配方中所有植物成份中至少有50％及所有成份中最少5％（按重量計）必須來自獲認證的有機農業。

 

另外，產品亦不能加入石化產品、人造香料、人造色素、或其他有害化學添加劑、防腐劑等。認證機構亦會監察生產商的環保工作，尊重生物多樣性、負責任地使用自然資源、尊重環境、使用乾淨、尊重人體健康和環境的加工和製造方法、使用可循環再用或可回收物料包裝、清楚列出成份等內容的標籤等。

 

這些認證不是獲得後便一勞永逸，而是每一至兩年要重新審核，確保生產商保持相關水平。申請及經歷有機認證的審核，是十分耗人力物力的過程，現今法例亦沒有強制，完全是品牌的自願行為，如果沒有這種意志和承擔，根本不會投入那麼多資源。與此同時，因為政府沒有規管天然、有機的定義，便給予很多沒有獲得認證的品牌一個彈性，隨她們喜歡便可以自行聲稱產品是天然、有機，他們很多不會列明所有成份，又或者只強調某三兩種成份，以偏概全。

 

我經常鼓勵朋友和消費者學懂看成份表，學懂了便知道自己搽了甚麼、吃了甚麼，總不能付錢買東西給別人害自己吧！當然要學會所有成份的名字又談何容易，看有機認證就相對簡單得多。

 

現時世界上主要的有機認證機構包括

由左至右分別是： ECOCERT  USDA  EU  ICEA  BDIH  Soil Association  COSMEBIO  COSMOS Standard

當然還有其他地區政府或認可機構發出的有機認證，雖然他們的標準不完成相同，但大同小異，看見產品上有這些認證標誌，消費者可安心選購。知道了這些真相後，當你尋找真正天然有機的產品時，獲得有機認證應該是必要條件。

作者_Dorothy簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店 www.Estival.Life

從單純地相信品牌，到決意學識甚麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

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