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【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享）

環球政治 17:13 2020/08/03

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踏入8月，美國大選僅餘3個月，共和黨總統特朗普的民意支持度持續落後，未來加強打中國牌的力度，勢所難免，中美恐怕迎來建交以來罕見的黑暗時期。雖然中美角力已成大趨勢，但皮尤（PEW）民調揭示，中美關係長線發展仍有望見曙光。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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