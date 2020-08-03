【中美角力分析】從皮尤民調看拜登取態 中美長線曙光未滅（訂戶專享） 環球政治 17:13 2020/08/03 分享： 踏入8月，美國大選僅餘3個月，共和黨總統特朗普的民意支持度持續落後，未來加強打中國牌的力度，勢所難免，中美恐怕迎來建交以來罕見的黑暗時期。雖然中美角力已成大趨勢，但皮尤（PEW）民調揭示，中美關係長線發展仍有望見曙光。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 今日 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 2020/07/31 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 2020/07/31 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 2020/07/31 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 2020/07/30 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 今日 【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 【中美角力】TikTok曾令特朗普難堪 招惹華府追殺 今日 【中美角力】TikTok曾令特朗普難堪 招惹華府追殺 【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪 2020/08/01 【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪 【美國疫情】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷 2020/08/01 【美國疫情】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷 【美國大選】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥 2020/08/01 【美國大選】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥 選舉 外交 貿易戰 特朗普 拜登 中美關係 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入