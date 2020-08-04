  • 28°C
香港時間 : 2020804日 (二) 18:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【緣份到了@iM網欄】佛教故事解情愛疑難 前世是誰埋了你

名人薈萃 18:14 2020/08/04

分享：

現今男歡女愛彼彼皆是，有沒有聽說過即使到了談婚論嫁的階段，又突然婚事告吹，男或女方突然移情別戀，舊愛陷入痛苦之中，百思不得其解。
 
最近，就有朋友問我這個問題，為何對另一半那麼好，大家已發展到籌辦結婚的階段，卻又分手收場，佛教可以怎樣去解釋這段感情?我就用以下故事，希望能解開他/她心中的疑問。

一個男人深愛的女孩嫁人了，新郎不是他，傷心欲絕的他準備跳崖自盡。斷崖上一個寺廟方丈拉住他說：「施主，你隨我來看一些東西後，你再跳也不遲。」男子疑惑地隨他走進了禪房，方丈拿出一個缽，用袖子一拂而過，男子探頭看去，缽裡一個女子赤身裸體僵死在路旁，經過的行人要麼掩鼻而過，要麼搖頭，就是沒人停下來。


 
過了一會，一個書生路過這裡，他不忍心看到女子赤裸著身任人觀望，脫下了自己的外套蓋在了女子的身上，轉身離去。又過了一會兒，另外一個好心的過路人，拿銀子買了棺材埋葬了女子。最後，缽裡的畫面至此漸漸隱去，男子甚是不解。
 
施主，老方丈搖了一下頭說，這就是你的前世。死去女子是你今生鍾愛的人，你是第二個路過的人，曾給過他一件衣服。她今生和你相戀，只為還你一個情。但娶她的，則是第二個埋葬她的人。你與她有緣，因為她要還你前生的一衣之恩，所以她今生要陪你走過這一程，可她最終總要離去，因為她今生需要以身報答的，是那個前世埋葬她的人。


 
人與人之間的緣份，甚為奇妙，緣來緣去，緣起緣滅。曾經很好的同學或老友，不知從某天開始，無聲無色中消失了，但又有一些新相識的朋友，突然進入你的生活中，大家有一見如故，相逢恨晚之感。不必因此而生罣礙，因為這些可能都是多生以來的因緣，試問70億人口中，人海茫茫能遇上，都是值得珍惜及感恩。

作者_旺秋簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

更多緣份到了@旺秋的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 旺秋、編輯：邊婕

欄名 : 緣份到了

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買