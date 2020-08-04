【緣份到了@iM網欄】佛教故事解情愛疑難 前世是誰埋了你

現今男歡女愛彼彼皆是，有沒有聽說過即使到了談婚論嫁的階段，又突然婚事告吹，男或女方突然移情別戀，舊愛陷入痛苦之中，百思不得其解。



最近，就有朋友問我這個問題，為何對另一半那麼好，大家已發展到籌辦結婚的階段，卻又分手收場，佛教可以怎樣去解釋這段感情?我就用以下故事，希望能解開他/她心中的疑問。

一個男人深愛的女孩嫁人了，新郎不是他，傷心欲絕的他準備跳崖自盡。斷崖上一個寺廟方丈拉住他說：「施主，你隨我來看一些東西後，你再跳也不遲。」男子疑惑地隨他走進了禪房，方丈拿出一個缽，用袖子一拂而過，男子探頭看去，缽裡一個女子赤身裸體僵死在路旁，經過的行人要麼掩鼻而過，要麼搖頭，就是沒人停下來。





過了一會，一個書生路過這裡，他不忍心看到女子赤裸著身任人觀望，脫下了自己的外套蓋在了女子的身上，轉身離去。又過了一會兒，另外一個好心的過路人，拿銀子買了棺材埋葬了女子。最後，缽裡的畫面至此漸漸隱去，男子甚是不解。



施主，老方丈搖了一下頭說，這就是你的前世。死去女子是你今生鍾愛的人，你是第二個路過的人，曾給過他一件衣服。她今生和你相戀，只為還你一個情。但娶她的，則是第二個埋葬她的人。你與她有緣，因為她要還你前生的一衣之恩，所以她今生要陪你走過這一程，可她最終總要離去，因為她今生需要以身報答的，是那個前世埋葬她的人。





人與人之間的緣份，甚為奇妙，緣來緣去，緣起緣滅。曾經很好的同學或老友，不知從某天開始，無聲無色中消失了，但又有一些新相識的朋友，突然進入你的生活中，大家有一見如故，相逢恨晚之感。不必因此而生罣礙，因為這些可能都是多生以來的因緣，試問70億人口中，人海茫茫能遇上，都是值得珍惜及感恩。

作者_旺秋簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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