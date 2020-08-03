【零售寒冬】美國老牌奢侈百貨Lord & Taylor　申請破產保護

▲ 美國歷史最悠久的百貨公司Lord & Taylor亦捱不過疫情，需申請破產保護。

新冠肺炎疫情影響全球經濟，連美國歷史最悠久的百貨公司Lord & Taylor亦捱不住，需申請破產保護。

號稱美國歷史最悠久的奢侈品百貨Lord & Taylor，今日向美國維珍尼亞州東區的聯邦破產法院申請破產保護，估計資產及債務介乎1億至5億美元。

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Lord & Taylor於1826年創立，公司早前亦曾尋求破產以外的其他方案。時裝租賃服務初創Le Tote去年以7,462萬美元從Hudson's Bay Company收購Lord & Taylor，而Hudson's Bay Company則保留部分Lord & Taylor物業擁有權並向對方租出，每年租金收入以千萬美元計。

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Lord & Taylor亦於官網貼出公告，指是次申請破產保護是希望可盡力保住200多年的品牌歷史。現階段網店的一切運作及支付方式不變，禮品卡亦可如常使用。

事實上，除了Lord & Taylor外，美國亦有其他大型零售商不敵疫情申請破產，包括J. Crew Group Inc、JC Penney、Neiman Marcus及Lucky Brand。

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責任編輯：葉泳珊