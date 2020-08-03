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【新冠肺炎】復航數周再現感染群組 挪威郵輪至少40人確診

環球社會熱點 16:59 2020/08/03

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郵輪甫恢復服務，感染群組再次捲土重來。挪威和大溪地都有郵輪中招，其中挪威的豪華郵輪上至少有40名乘客和船員，確診新冠肺炎。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情大流行初期，曾多次出現在郵輪上爆發集體感染。停航數月，甫恢復服務，郵輪群組再次捲土重來。挪威和大溪地都有郵輪中招，其中挪威的豪華郵輪上至少有40名乘客和船員，確診新冠肺炎。

挪威衛生官員表示，挪威「羅阿爾阿蒙森」（MS Roald Amundsen）號郵輪上158名船員，有36人感染。據挪威當局指，自7月17日以來乘坐郵輪的乘客，已有4人確診，當局仍在追蹤郵輪最近2次北極之行的近400名遊客。

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郵輪在7月31日抵達挪威北部的特羅姆瑟港時，4名船員送院後診斷，隨後全部船員在船上隔離，但178名乘客當日已經落船，當中約60人在當地隔離。挪威當局已通知乘客，要求他們在檢測結果出來前自我隔離，預計隨後確診數字會增加。該郵輪公司因疫情停航3個月後，在6月中率先恢復遠洋郵輪服務。

在太平洋，大溪地有郵輪在航行途中，發現有船員對新冠肺炎病毒檢測呈陽性後，馬上掉頭，目前全船乘客都留在船上隔離觀察，未知乘客數量。

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記者：葉芷樺

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