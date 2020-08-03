【恒生科指】滙豐拖跌恒指、恒生科指創新高　美團點評逆市升逾4%

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【滙豐股價】滙豐佔恒指7成跌幅 失恒指權重上限股地位（第二版）
恒指受滙豐 （00005） 業績拖累，全日跌137點，收報24458點，穿50天綫，惟恒生科技指數創出新高，收報7292點，升137點或1.9%。恒生科技指數成份股普遍上漲，美團點評 （03690） 逆市升4.5%，重上200元。騰訊 （00700） 升0.9%，與騰訊相關的成份股貓眼娛樂 （01896） 大漲逾9%，閱文 （00772） 升5.5%，微盟 （02013） 升1.3%。
晶片股造好，中芯國際 （00981） 在北京開發及營運12吋晶圓生產設施項目，全日升近5%，華虹半導體 （01347） 亦漲約4.3%。
另外，手機設備股比亞迪電子 （00285） 急升約8.5%，小米 （01810） 、FIT HON （06088） 、舜宇 （02382） 、ASM太平洋 （00522） 均升逾 1%。
遊戲及軟件股中，金山軟件 （03888） 和金蝶 （00268） 分別升約6%和2.3%，網龍 （00777） 和網易 （09999） 分別升約5.7%和2%。
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