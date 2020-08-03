【美國疫情】美式足球聯盟費城老鷹主教練確診　聯盟共29名球員和團隊人員染疫

美國國家美式足球聯盟（NFL）費城老鷹隊週日宣布，主教練佩德森（Doug Pederson）在新冠肺炎的測試中呈陽性，也表示佩德森「無症狀且身體健康」。他正在自我隔離，並與團隊的醫護人員保持聯絡。

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佩德森被認為，並非在團隊訓練時感染新冠肺炎，惟其必須在72小時內進行兩次陰性測試，才能返回訓練團隊，他將每天亦要進行測試，為期兩週。

NFL球隊在7月已開始重返訓練營，但NFL總裁古德爾（Roger Goodell）謹慎考慮後決定取消了季前賽。

NFL上週五宣布，僅僅在上周，聯盟內已有29名球員和團隊人員確診新冠肺炎。

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