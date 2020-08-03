  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 17:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】美式足球聯盟費城老鷹主教練確診　聯盟共29名球員和團隊人員染疫

環球政經 17:03 2020/08/03

分享：

美國國家美式足球聯盟（NFL）費城老鷹隊週日宣布，主教練佩德森（Doug Pederson）在新冠肺炎的測試中呈陽性，也表示佩德森「無症狀且身體健康」。他正在自我隔離，並與團隊的醫護人員保持聯絡。

其他文章：【新冠肺炎】調查：美國人欠租達215億美元　近3千萬人吃不飽

其他文章：【大家的經濟學】「美國GDP按季跌三成」　真係代表少左三成GDP？

佩德森被認為，並非在團隊訓練時感染新冠肺炎，惟其必須在72小時內進行兩次陰性測試，才能返回訓練團隊，他將每天亦要進行測試，為期兩週。

NFL球隊在7月已開始重返訓練營，但NFL總裁古德爾（Roger Goodell）謹慎考慮後決定取消了季前賽。

NFL上週五宣布，僅僅在上周，聯盟內已有29名球員和團隊人員確診新冠肺炎。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 梁翠麗

疫情 教練 足球 費城 美國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

海爾電器獲提私有化 控股股東海爾智家H股擬上市

下一篇文章

【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！