▲ 北韓定性養狗為資產階級行為 強迫移交狗肉店

人類馴化飼養狗隻，已有數千年甚至上萬年歷史，惟南韓傳媒報道，北韓近期為整肅內部紀律，將養狗定性為資產階級分子行為，禁止養狗，平壤的寵物狗被強制送到動物園或賣往狗肉店。

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朝鮮日報引述北韓消息人士指，北韓領袖金正恩上月下達禁狗令。金正恩稱，國家正處於艱難時期，平壤卻有民眾飼養寵物狗，形容這是沾染資本主義思想的行為。

據報平壤當局隨即迫一眾狗主自行交出寵物狗，或作強制抓捕處理，部分狗隻送到動物園，部分則慘被賣到狗肉店，充當食物。

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報道指，痛失愛犬的一眾狗主對禁狗令極之不滿，背後痛罵金正恩，指動物尚有感情，金正恩卻毫無感情。

北韓過去亦曾認為養狗是腐朽的資本主義文化，但1989年平壤世界青年日後，當地觀念產生變化。惟如今養寵物狗再引起爭議，被認為是北韓高官及富人的炫耀方式，據報引起普羅大眾不滿。

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責任編輯：文青青

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