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【外賣商機】新地9大商場外賣自取折上折　低至45折優惠

商業 16:50 2020/08/03

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新地旗下9大商場包括apm，夥拍超過100間食肆，推出外賣自取立減優惠計劃，折上折低至45折優惠。（新地提供圖片）

因應新一輪的防疫措施外賣餐飲需求殷切，新地旗下9大商場apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場、新翠商場、置富南區廣場、新鴻基中心、海港中心及利港中心，夥拍超過100間食肆，推出外賣自取立減優惠計劃，折上折低至45折優惠。

【禁堂食】限聚令收窄至二人　一文看清外賣優惠（不斷更新）

由8月4日起，顧客於推廣期內到指定食肆，以即日電子貨幣惠顧滿100元或以上，全單即時立減30元， 高達7折回贈。同時，多間食肆提供額外6折，讓顧客享盡折上折低至45折優惠 ，例如京饌的香露醉雞折上折後38元、御泰坊海南雞（半隻）折上折後71元、Table 18的夏威夷薄餅折上折後66元、俺流塩的豚肉盛合拉麵折上折後45元、So thai so good的泰式海南雞配油飯，用The Point by SHKP會員500積分後，只需45元。

【外賣優惠】荃灣廣場第二輪外賣自取優惠　逾30餐廳低至65折或買一送一

此外，為了方便寫字樓上班族安心外賣取餐，apm商場特別於2樓寫字樓大堂，特設外賣自助提取站，參予餐廳將外賣直接送到指定位置，為上班族帶來更多便捷服務。另外，「新地美食一站通」網上平台特別推出超筍優惠，於推廣期內透過網上平台消費滿80元，即時立減20元。 而The Point by SHKP會員更可享雙重獎賞，下午6點後下單憑即日訂單確認電郵額外送20元美食禮券，回贈率高達50%。

【外賣優惠】利園區加推外賣自取優惠　滿50元減25元（附優惠碼）

責任編輯：朱悅瀅

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