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【宏觀中國】經濟V彈遇樽頸？　復甦焦點須由內轉向外

股樓投資 16:42 2020/08/03

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中國經濟數據再報捷，7月財新製造業採購經理指數（PMI）升至52.8，比上月增加1.6個百分點，創2011年2月以來最高。

其中，生產指數、新訂單指數均錄得9年半新高，7月的新出口訂單指數雖處於50以下的收縮區間，但降幅為6個月以來最低。

其他文章：【滙豐業績】你估我唔想？　滙豐CFO表示希望盡快恢復派息

事實上，中國作為在疫情後最快彈起的經濟，靠的是順利復工復產，再配合基礎建設投資，房地產銷售勝預期，令經濟迅速觸底反彈。不過，經過數月的回升，開始有人懷疑復甦之路能走多遠。

上周公布官方PMI已顯示，國內消費需求追不止工業生產的步伐。而財新的數據也顯示，製造業對增加用工仍然持謹慎態度，7月就業指數連續7個月處於收縮區域，主要因企業採取增效、裁員、員工離職後未填補空缺等。

其他文章：【宏觀中國】PMI向好背後　消費需求或追不上供應

關鍵在於，假如由國內復工復產所帶動的復甦已屆樽瓶位，在全球疫倩持續爆第二、三波的情況下，經濟重啟無期，如何消化中國製造業的產能，外部需求將是經濟進一步復甦的焦點所在。

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撰文 : 高式古

採購 銷售 中國 經濟 PMI

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