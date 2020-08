【宏觀中國】經濟V彈遇樽頸？　復甦焦點須由內轉向外

中國經濟數據再報捷,7月財新製造業採購經理指數(PMI)升至52.8,比上月增加1.6個百分點,創2011年2月以來最高。

其中,生產指數、新訂單指數均錄得9年半新高,7月的新出口訂單指數雖處於50以下的收縮區間,但降幅為6個月以來最低。

事實上,中國作為在疫情後最快彈起的經濟,靠的是順利復工復產,再配合基礎建設投資,房地產銷售勝預期,令經濟迅速觸底反彈。不過,經過數月的回升,開始有人懷疑復甦之路能走多遠。

上周公布官方PMI已顯示,國內消費需求追不止工業生產的步伐。而財新的數據也顯示,製造業對增加用工仍然持謹慎態度,7月就業指數連續7個月處於收縮區域,主要因企業採取增效、裁員、員工離職後未填補空缺等。

關鍵在於,假如由國內復工復產所帶動的復甦已屆樽瓶位,在全球疫倩持續爆第二、三波的情況下,經濟重啟無期,如何消化中國製造業的產能,外部需求將是經濟進一步復甦的焦點所在。

