【網民熱話】買樓上車戶口剩20萬感不心安？　「出門前水龍頭要check幾次！」

成功買樓上車，有個安樂窩理應是開心事，但有新上車的業主卻感到不心安，更擔心自己患上強迫症。事關他在每次出門前，都會重複檢查數次燈、冷氣和水龍頭，確保已經關好。他又指，買樓上車後，戶口只剩下20萬元，擔心整爛地板家品等等，便需要做維修。他更在最後提出一個重點，詢問各位網友，購買家居保險是否能令自已更安心？

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網友十分積極回應，直指：「咁就去買啦， 少少哋一年2,000啫， 屋細千幾都有。」也有人將重點放在出帖者的銀行戶口結餘：「仲有20萬，好多錢喇。你鍚屋啫。」也有網友笑言：「咁你買左電話係唔係驚佢爛要關埋機？」「捱過呢關，你就係人生贏家喇！」更指：「買多幾間就習慣。」

有網民安出帖者：「乜都新，開頭好錫住啲嘢，用落就慢慢唔會咁緊張。」「剛買樓係咁上下。遲少少戶口多返錢就無咁上心咖㗎喇。」看來出帖者都只是不習慣而已。

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