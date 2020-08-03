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九倉上半年盈轉虧基礎淨虧損逾11億元 中期息減兩成至0.2元

即市財經 16:42 2020/08/03

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九倉 （00004） 上半年盈轉虧，錄基礎淨虧損11.32億元，去年同期盈利則為22.36億元，主要因為新冠肺炎對所有業務分部的營運表現造成嚴重衝擊，並影響投資物業及發展物業的估值。期內，香港發展物業減值撥備29億元。若計入發展物業減值虧損及投資物業重估虧損，錄得股東應佔虧損17.41億元，去年同期則錄盈利24.5億元。集團建議派發第一次中期股息每股 0.2元，較去年同期減少20%。

期內，收入減少31%至55.51億元，所有業務分部皆下跌，尤其內地發展物業，其確認入賬的收入錄得 大約 60%跌幅。另外，受累疫情大規模擴散，銷售急挫導致營業額成分租金暴跌，並向零售租戶提供租金優惠，投資物業收入下跌 5%至19.32億元。

酒店收入減少 54%至1.23億元，導致營業虧損4900萬元；物流收入減少 4%至12.02億元，令營業盈利下跌 13%至1.96億元，主要因為香港的現代貨箱碼頭有限公司所處理的吞吐量下降所致。

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九龍倉集團（00004） 業績公布 香港股票
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