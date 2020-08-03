恒指全日跌137點 滙豐曾穿海嘯價

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恒生指數於8月第一個交易日跌137點或0.56%，收市報24458點，成交1305億元。滙豐 （00005） 中期業績遜預期，股價曾穿海嘯價低見32.95元，全日跌4.4%，收市報33.4元；恒生銀行 （00011） 股價全日跌2.9%，滙豐及恒生成全日表現最差兩隻藍籌。ATMX中僅阿里 （09988） 微跌0.16%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 均逆市向上。
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