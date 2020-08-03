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恒指全日跌137點 滙豐曾穿海嘯價

即市財經 18:11 2020/08/03

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財經焦點速覽

恒生指數於8月第一個交易日跌137點或0.56%，收市報24458點，成交1305億元。滙豐 （00005） 中期業績遜預期，股價曾穿海嘯價低見32.95元，全日跌4.4%，收市報33.4元；恒生銀行 （00011） 股價全日跌2.9%，滙豐及恒生成全日表現最差兩隻藍籌。ATMX中僅阿里 （09988） 微跌0.16%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 均逆市向上。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指8月開局跌137點　滙豐曾穿海嘯價騰訊逆市揚（不斷更新）

【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、穿33元海嘯價

【恒生業績】恒生半年賺少33%削派息、最新周息率6.16厘　無意裁員減薪（第二版）

【空軍戰報】滙豐跌破海嘯價 沽空增至近8億

【公用股】中電CEO：經營環境具挑戰兼高度不明朗　難以評估來年派息政策

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　冀9月15日前完成談判（第六版）

【精選投資分析】

【獅王失息】業績未見起色 滙豐未屆吸納時（第四版）

「上葡京」快將推出，澳博中長期可憧憬（第二版）

【指日可待】大摩「有料到」 此日前濠賭股會炒起？ （第二版）

【美股有泡沫？】曾淵滄：泡沫爆破係會好突然，所以投資者要......

【中美角力】特朗普封殺TikTok 中資科企面臨新危機（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 經濟 遜於預期 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 恒生指數 騰訊

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