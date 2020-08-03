莎莎開拓「新零售」模式 為美容顧問開網上個人店舖

受疫情影響，本港零售業大受打擊，在不可控的情況下，企業只能努力謀出路，網購是不是零售業的新方向，而且不是一直以來的普通網店，而是趨向更個性化的網上服務。

莎莎國際（00178）宣布，透過掌舖Boutir，為旗下美容顧問設立「網上個人店舖」，融合綫上綫下優勢，為香港區顧客創造更靈活自主的購物體驗和個人化服務，同時亦可為莎莎員工提供額外銷售渠道以賺取佣金。

顧客可以前往莎莎實體店率先體驗或透過Facebook直播獲取更多產品資訊，然後到莎莎美容顧問的個人網店完成購買，可選用多元化付款及送貨取貨方式。

與此同時，美容顧問亦可透過掌舖手機應用程式，分享合適產品給顧客、查看訂單及發貨，在綫上與顧客進行交流互動。從而更完善銷售體系，提升銷售。

莎莎主席及行政總裁郭少明表示，集團銳意發展社交商貿，不斷開拓多種新線上銷售渠道。與掌舖合作讓莎莎能加強與香港特區顧客的互動交流和進行銷售，與現有的實體店發揮互補優勢。額外佣金收入，並加快莎莎邁向新零售模式的發展步伐。

事實上，受疫情帶來的影響，莎莎近月積極推動電子商貿的發展，自去年10月起，莎莎試行微信小程序，以曾到訪香港及澳門特區零售店的內地顧客為目標客群，目前進展理想。集團計劃進一步擴展社交商貿發展，透過與掌舖社交媒體合作與香港特區的顧客進行互動及線上產品銷售，於在多個內地及本港社交平台進行直播，吸納網上消費群。

掌舖創辦人吳家嘉表示，網上個人店舖讓客戶更易與前線美容顧問聯繫溝通，公司會繼續物色合適的零售企業，進一步鞏固集團品牌於香港市場的地位，實現更可觀的銷售增長。