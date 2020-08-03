【港股追蹤】兩個月升近1倍　科技指數成分股要睇實佢

港股今日先升後回軟，早市曾一度倒升逾50點，但之後就由升轉跌，最多曾跌超過300點，午後才收回部分失地。全日收報24458點，跌138點，或0.6%，成交金額則回升至1,304.6億元。至於上周一（7月27日）推出的恒生科技指數，今日繼續升勢，全日升1.9%，收報7292點。

相關文章:【港股追蹤】行業數據向好 手機設備股有運行

指數成分股中，以貓眼娛樂（01896）走勢最好，升9.1%，收報14.12元；緊隨其後的有比亞迪電子（00285），升8.5%，收報29.45元，再創上市新高。值得一提的是，比亞迪電子的升勢6月份已經起動，若以5月底收市14.84元計，股份短短2個月間，累積升幅已接近1倍。

雖然公司首季收入按年下跌17.6%，至85.64億元人民幣，但期內純利按年大增近70%，至6.57億元人民幣。而且集團未到5月，已經發盈喜，指上半年純利將按年增加不少於2.8倍，原因為主要客戶的份額持續提升，推動業務規模顯著擴大；同時導入新的零部件項目成果顯現，玻璃陶瓷等業務的產品出貨量增長迅速，盈利能力預計在第2季有明顯提升，經營利潤率得到大幅改善。而且，集團的口罩生產預計也將為銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。

在多樣正面消息支持，加上股份仍未公布中期業績，市場對公司仍有一定憧憬，相信股價短期仍有再炒上空間，突破30元只是時間問題。

如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請按此： https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！