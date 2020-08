【港股追蹤】兩個月升近1倍　科技指數成分股要睇實佢

港股今日先升後回軟,早市曾一度倒升逾50點,但之後就由升轉跌,最多曾跌超過300點,午後才收回部分失地。全日收報24458點,跌138點,或0.6%,成交金額則回升至1,304.6億元。至於上周一(7月27日)推出的恒生科技指數,今日繼續升勢,全日升1.9%,收報7292點。

相關文章:【港股追蹤】行業數據向好 手機設備股有運行

指數成分股中,以貓眼娛樂(01896)走勢最好,升9.1%,收報14.12元;緊隨其後的有比亞迪電子(00285),升8.5%,收報29.45元,再創上市新高。值得一提的是,比亞迪電子的升勢6月份已經起動,若以5月底收市14.84元計,股份短短2個月間,累積升幅已接近1倍。

雖然公司首季收入按年下跌17.6%,至85.64億元人民幣,但期內純利按年大增近70%,至6.57億元人民幣。而且集團未到5月,已經發盈喜,指上半年純利將按年增加不少於2.8倍,原因為主要客戶的份額持續提升,推動業務規模顯著擴大;同時導入新的零部件項目成果顯現,玻璃陶瓷等業務的產品出貨量增長迅速,盈利能力預計在第2季有明顯提升,經營利潤率得到大幅改善。而且,集團的口罩生產預計也將為銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。

在多樣正面消息支持,加上股份仍未公布中期業績,市場對公司仍有一定憧憬,相信股價短期仍有再炒上空間,突破30元只是時間問題。

如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請按此: https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!