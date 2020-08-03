  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】兩個月升近1倍　科技指數成分股要睇實佢

股樓投資 19:15 2020/08/03

分享：

港股今日先升後回軟，早市曾一度倒升逾50點，但之後就由升轉跌，最多曾跌超過300點，午後才收回部分失地。全日收報24458點，跌138點，或0.6%，成交金額則回升至1,304.6億元。至於上周一（7月27日）推出的恒生科技指數，今日繼續升勢，全日升1.9%，收報7292點。

相關文章:【港股追蹤】行業數據向好　手機設備股有運行

指數成分股中，以貓眼娛樂（01896）走勢最好，升9.1%，收報14.12元；緊隨其後的有比亞迪電子（00285），升8.5%，收報29.45元，再創上市新高。值得一提的是，比亞迪電子的升勢6月份已經起動，若以5月底收市14.84元計，股份短短2個月間，累積升幅已接近1倍。

雖然公司首季收入按年下跌17.6%，至85.64億元人民幣，但期內純利按年大增近70%，至6.57億元人民幣。而且集團未到5月，已經發盈喜，指上半年純利將按年增加不少於2.8倍，原因為主要客戶的份額持續提升，推動業務規模顯著擴大；同時導入新的零部件項目成果顯現，玻璃陶瓷等業務的產品出貨量增長迅速，盈利能力預計在第2季有明顯提升，經營利潤率得到大幅改善。而且，集團的口罩生產預計也將為銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。

在多樣正面消息支持，加上股份仍未公布中期業績，市場對公司仍有一定憧憬，相信股價短期仍有再炒上空間，突破30元只是時間問題。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : 古植平

相關文章

【港股追蹤】零售寒冬　本地零售股繼續有盈警
2020/08/01
【港股追蹤】零售寒冬　本地零售股繼續有盈警
【港股追蹤】遊客幾時回歸？　呢隻金股都發盈警
2020/08/01
【港股追蹤】遊客幾時回歸？　呢隻金股都發盈警
【港股追蹤】墓園有價　行業龍頭仲有得升？
2020/08/02
【港股追蹤】墓園有價　行業龍頭仲有得升？
【港股追蹤】物管股盈喜風暴　今次輪到呢隻
2020/08/02
【港股追蹤】物管股盈喜風暴　今次輪到呢隻
【港股追蹤】今日最叻股份　原來引入重磅股東
今日
【港股追蹤】今日最叻股份　原來引入重磅股東
盈喜 比亞迪電子（00285） 香港股票

上一篇文章

【再創新高】天鑄車位勁好炒　夠買兩個屯門新盤單位

下一篇文章

美國海軍情報局正分析UFO數據 於未來向大眾公佈發現結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）