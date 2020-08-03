改變電腦操作介面發展　滑鼠共同發明人William English逝世

▲ 滑鼠共同發明人William English於7月26日因呼吸衰竭逝世，享年91歲。(圖片來源: wikipedia, pixabay)

滑鼠在電腦操作的發展上可謂劃時代發明，據外媒報道，滑鼠共同發明人William English於7月26日因呼吸衰竭逝世，享年91歲。

電腦滑鼠在1968年面世，由Douglas Engelbart 博士（2013年逝世）在史丹福研究所（Stanford Research Institute 簡稱 SRI，現稱為 SRI International）主導設計，而在1960年代加入SRI的William English，作為研究團隊的研究員，與Engelbart博士合作投入電腦科學研究，依照設計將滑鼠製造出來。

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Engelbart博士當初的想法是利用一個可用手移動的裝置，取代鍵盤繁瑣指令，讓任何人都可更簡易、直覺地操作電腦。他的想法是透過機械裝置移動屏幕上的浮標，選取畫面上的符號或影像以操作電腦，在當時並未獲大部分團隊成員理解，但William English是少數明白它的概念的成員，並將之遂步成形的創製出第一隻電腦滑鼠。

團隊於1968年一項活動上正式向外界發布發明，在該場名為「The Mother of All Demos」活動中，展示了滑鼠、圖形輸入介面、線上檔案編輯、視訊通話與超文本傳輸協定等，奠定日後桌面電腦以至現在的智能手機、平板電腦的諸多操作的基礎概念。

責任編輯: 周俊霖