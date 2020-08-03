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【滙豐股價】滙豐佔恒指7成跌幅　失恒指權重上限股地位（第二版）

即市財經 17:16 2020/08/03

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單單滙豐一股，已「貢獻」恒指97點跌幅，相當於恒指今日下跌點數137點的70.8%

今日放榜的滙豐 （00005） ，列帳基準除稅前溢利按年急挫82.4%至10.89億美元，遠遜市場預期，沽盤不斷湧現，令滙豐收市跌至33.4元水平，挫4.4%，成表現最差藍籌，與此同時，反映金融股表現的恒生金融分類指數亦跑輸大市。

滙豐最新市值跌至6911億元，失守7000億元。以最新流通市值計，滙豐在恒指權重將跌至8.45%，失去多年恒指權重上限股地位，現時僅次於騰訊的12.33%、友邦的10.01%。

隨恒指公司本月宣布季檢，若阿里巴巴、美團點評、小米順利納入，在恒指成份股市值擴大後，滙豐權重或進一步受壓，在恒指權重或跌至5.8%。

綜觀全日，港股動力不算太弱，部分內需及科技股仍能逆市走高，反映科技股表現的恒生科技指數更升近2%。恒指弱勢主要由滙豐拖累，單單滙豐一股，已「貢獻」恒指97點跌幅，相當於恒指今日下跌點數137點的70.8%。

恒生金融分類指數同樣受滙豐拖累，跌1.3%，下挫幅度深過大市，報31504點。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

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