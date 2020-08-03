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【滙豐業績】撥備雖大增資本仍充足 大摩籲減持高盛續叫買

股樓投資 16:37 2020/08/03

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滙豐(00005)上半年業績雖令市場失望, 惟兩間大行看法不一。

摩根士丹利指, 滙豐控股第二季經調整除稅前盈利為26億美元，較市場預期低12%。該行予滙豐目標價為42港元，評級「減持」。

相關文章:【滙豐業績】盈利遜預期派息續無期 滙豐9午後跌幅擴至5%

報告指滙豐第二季經調整除稅前盈利為26億美元，較市場預期低12%，主要是因預期信貸撥備增加，期內列帳基準預期信貸損失超過38億美元，按年增加5.9倍。滙豐預料全年信貸撥備將達80億美元至130億美元，較早前指引的70億美元至110億美元有所提升。

該行指，由於收入較預期高3%，次季撥備前盈利高於預期17%，而支出較預期低6%。另外，淨息差表現續受壓，而普通股權一級資本比率則維持於15%的強勁水平。

相關文章:【滙豐業績】滙豐上半年稅前盈利跌65%至43 億美元 遜市場預期

高盛則指,滙豐今年第二季的基本稅前盈利為26億美元，分別較該行及市場預期的低19％及12％，主因是信貸費用高於預
期；撥備前盈利則分別較預期高20％及17％，而資本狀況也優於預期，整體而言，相信滙豐今日股價將有負面反應。不過，考慮到集團明年恢復派息將成為正面的催化劑，故仍維持「買入」評級，目標價為55港元。

高盛又指，滙豐第二季收入較該行及市場預期分別高５％及3％；淨息差按季下降21個點子至1.33％；期內淨利息收入為68.9億美元，而管理層重申其指引，今年淨利息收入料有約30億美元又的負面影響，明年相關影響或進一步加劇。另一方面, 普通股權一級資本比率達15％，則優於預期。

相關文章:【滙豐業績】恒生上半年少賺33%至91億元 第二次中期息大減四成至0.8元

撰文 : 投資組

高盛（Goldman Sachs，美：GS） 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）

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【滙豐業績】你估我唔想？　滙豐CFO表示希望盡快恢復派息
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